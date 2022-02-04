Беглов "проспал" проблемы Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу посетил с инспекцией микрорайоны "Северная долина" и "Шувалово-Озерки" Выборгского района. Однако петербуржцы ревизорский порыв градоначальника не оценили, припомнив ему два зимних месяца абсолютного безразличия к судьбе утопающего в проблемах города. К тому же накануне губернатор опозорился в одной из поликлиник Пушкинского района, где не смог ответить на вопросы пациентов.

4 февраля, в пятницу, губернатор Петербурга Александр Беглов продолжил свою череду поездок по городу с инспекциями. На этот раз он посетил микрорайоны "Северная долина" и "Шувалово-Озерки" Выборгского района. Вместе с врио главы районной администрации Виктором Полуниным Беглов проверил качество уборки улиц, состояние контейнерных площадок и других подконтрольных городу объектов и территорий.

Однако петербуржцы данного порыва градоначальника не оценили, сочтя нарочитое беспокойство проблемами горожан простой "показухой" для поднятия рейтинга.

На протяжении более двух месяцев Беглов демонстрировал абсолютное равнодушие к проблемам горожан и лишь к концу зимы "проснулся" от спячки, якобы "озаботившись" снежными и мусорными проблемами Петербурга.

Жители Северной столицы давно разуверились в способности Беглова выполнять функции губернатора. Скорее он изначально сам взял на себя роль "свадебного генерала", предпочитая посещать пафосные мероприятия вместо работы на благо города. Теперь же вернуть доверие петербуржцев парой показных, заранее спланированных выездов, преподносимых его командой как "неожиданные" и "внезапные", вряд ли удастся — поезд ушел.

Для успешного функционирования всех городских систем губернатору не обязательно посещать проблемные области и объекты лично. Достаточно организовать эффективную коммуникацию всех структур Смольного и наладить последовательную работу подчиненных комитетов. Однако Александр Беглов продемонстрировал петербуржцам свою полную некомпетентность и неспособность успешно трудиться на благо Петербурга и его жителей.

Напомним, накануне "внезапной" проверки губернатором Пушкинского района, тщательно почистили территорию и убрали автомобили.