Блокадники считают Беглова плохим руководителем

С конца ноября и по настоящий момент Смольный не может решить проблему с уборкой и вывозом снега с улиц Петербурга. По городу трудно передвигаться как пенсионерам, так и молодым людям. Пожилые блокадники высказались с резкой критикой в адрес петербургских властей и лично губернатора Александра Беглова.

Эмма Левшина, председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", пожаловалась, что из-за сугробов и наледи ей приходится быть дома, так как выйдя на улицу, она рискует упасть. В ее 89 лет получение травм при падении крайне опасно. Левшина заявила, что если Беглов не может организовать работу профильных комитетов и служб, то это означает, что он плохой руководитель. Блокадница предложила губернатору лично убирать снег, раз с этой задачей не справляются коммунальщики, или же сложить свои полномочия.

Председатель Общества блокадников Калининского района Петербурга Жанна Киселева подтвердила слова Левшиной. Она тоже сказала, что старается как можно чаще оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней нужды: за продуктами или лекарствами.

Также Наина Толмачева, жительница блокадного Ленинграда, категорически заявила, что Беглов не выполняет свою работу и действует с неприкрытым цинизмом.

"Он прикрывается темой блокады, будто щитом, каждый раз говорит о важности этого момента в истории, но в это время люди на улицах города калечатся просто из-за неубранного снега, а дворы утопают в мусоре!" — сказала Толмачева.

Коммунальные проблемы в Петербурге продолжаются уже третий месяц. Профильные службы Смольного оказались не готовы к переменчивой петербургской зиме. Фасады домов покрылись наледью, а дворы и улицы завалены снегом. Общественность и СМИ уже не первый раз резко критикуют команду губернатора Александра Беглова за управленческие ошибки и неспособность организовать работу городских служб.