Команда Беглова попыталась спасти рейтинги визитом в поликлиники

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов впервые за долгий промежуток времени решился на прямую беседу с жителями города в ходе внезапной проверки клиник на территории Пушкинского района. Глава Северной столицы посетил больницы №60 и №66.

Жители Северной столицы бесконечное количество раз жаловались на главу города во время устранения проблем Петербурга. Беглов во всех важных сферах по большому счету исполняет роль "говорящей головы” в ходе эфиров, которые заранее подготовлены. Однако эти включения выдавались за прямой диалог с петербуржцами. При этом подконтрольные администрации СМИ распространяют их в позитивном ключе. Так издания пытались поддержать губернатора в образе хозяйственника.