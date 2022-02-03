За 10 лет работы проекта МБМ столичные предприниматели получили почти 800 тысяч консультаций от специалистов.
Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Бизнесменам рассказывают о мерах городской поддержки, помогают выбрать подходящую систему налогообложения и многое другое.
"В прошлом году специалисты МБМ провели 109 тысяч консультаций, а всего за 10 лет — около 800 тысяч. Эта услуга остается одной из самых востребованных среди предпринимателей. Эксперты помогают выбрать налоговый режим, найти подходящее помещение, рассказывают о субсидиях, грантах и других мерах поддержки, предоставляемых городом", — отметила Наталья Сергунина.
Получить консультацию можно как лично, так и дистанционно.
Во-первых, услугу оказывают в режиме онлайн на сайте mbm.mos.ru. Необходимо открыть в верхнем левом углу сайта вкладку "Меню" и выбрать раздел "Консультация". Далее нужно определиться с тематикой обращения: например, "Разъяснение налоговых режимов", "Участие в закупках" и "Самозанятость". А в специальном поле можно задать свой вопрос. Специалисты отвечают в течение одного-двух рабочих дней в зависимости от сложности вопроса.
Помимо этого, получить консультацию можно по телефону: +7 495 225-14-14 или лично в центрах услуг для бизнеса, расположенных в разных округах города. Адреса и режим работы центров опубликованы на сайте.
Консультации об открытии бизнеса предоставляют еще во флагманских офисах "Мои документы" и в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46, в них же можно в режиме одного окна подать документы на регистрацию ИП или ООО. При личном посещении следует соблюдать меры предосторожности: носить маски и сохранять социальную дистанцию.
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