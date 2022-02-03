Заммэра Москвы: Около 800 тыс. консультаций провели специалисты МБМ за 10 лет

За 10 лет работы проекта МБМ столичные предприниматели получили почти 800 тысяч консультаций от специалистов.

Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Бизнесменам рассказывают о мерах городской поддержки, помогают выбрать подходящую систему налогообложения и многое другое.

"В прошлом году специалисты МБМ провели 109 тысяч консультаций, а всего за 10 лет — около 800 тысяч. Эта услуга остается одной из самых востребованных среди предпринимателей. Эксперты помогают выбрать налоговый режим, найти подходящее помещение, рассказывают о субсидиях, грантах и других мерах поддержки, предоставляемых городом", — отметила Наталья Сергунина.

Получить консультацию можно как лично, так и дистанционно.

Во-первых, услугу оказывают в режиме онлайн на сайте mbm.mos.ru. Необходимо открыть в верхнем левом углу сайта вкладку "Меню" и выбрать раздел "Консультация". Далее нужно определиться с тематикой обращения: например, "Разъяснение налоговых режимов", "Участие в закупках" и "Самозанятость". А в специальном поле можно задать свой вопрос. Специалисты отвечают в течение одного-двух рабочих дней в зависимости от сложности вопроса.

Помимо этого, получить консультацию можно по телефону: +7 495 225-14-14 или лично в центрах услуг для бизнеса, расположенных в разных округах города. Адреса и режим работы центров опубликованы на сайте.

Консультации об открытии бизнеса предоставляют еще во флагманских офисах "Мои документы" и в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46, в них же можно в режиме одного окна подать документы на регистрацию ИП или ООО. При личном посещении следует соблюдать меры предосторожности: носить маски и сохранять социальную дистанцию.