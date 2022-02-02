Петербург ожидает пик заболеваемости COVID-19 к 15 февраля

К 15 февраля в Санкт-Петербурге ожидается пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно наиболее вероятному прогнозу, в ближайшие две недели общее количество заболевших увеличится более чем на 80 тысяч человек. Такой резкий рост указывает на низкую эффективность антиковидной политики администрации губернатора Александра Беглова.

Специалисты Центра НТИ "Новые производственные технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого спрогнозировали пик пятой волны коронавируса, наступление которого ожидается к 15 февраля. По словам проректора университета Алексея Боровкова, Северная столица идет по одному из наименее благоприятных сценариев.

Согласно данным специалистов, за минувшую неделю прирост числа активных больных в Петербурге превысил 126%. К началу февраля в городе было зафиксировано 138 648 активных больных, но на пике текущей волны ожидается 221 тысяча заболевших. Однако не исключено, что эта цифра может оказаться больше, учитывая увеличение суточного прироста заболевших. По данным сервиса "Стопкоронавирус", за минувшие сутки в Северной столице выявили 19 234 новых случая заражения коронавирусом.

Такие высокие показатели заболеваемости свидетельствуют о низкой эффективности вводимых Смольным антикоронавирусных мер. При этом в администрации губернатора Александра Беглова продолжают искажать реальную статистику, что на фоне приближающегося пика может привести к непредсказуемым последствиям.

Так, глава региона в очередной раз назвал эпидемиологическую обстановку в Петербурге "сложной, но контролируемой", а также заявил, что правительство подготовило город к увеличению заболеваний.

Как ранее писали СМИ, Северной столице угрожает дефицит коечного фонда, а число коек для больных коронавирусом в два раза меньше, чем сообщают в администрации губернатора Беглова. По информации Смольного, в настоящее время для инфицированных предусмотрено 8744 койки в медицинских учреждениях города, и якобы свободно в общей сложности 34,38% мест. Однако пересчет данных по методике Роспотребнадзора показал, что по информации на понедельник этот показатель составлял лишь 14,81%, а количество свободных коек ежедневно продолжает сокращаться. Это может привести к тому, что при высоких темпах заболеваемости и достижении пиковых значений к середине февраля ресурс по койкам может быть исчерпан, а власти окажутся не готовы к оказанию помощи всем заболевшим, количество которых может увеличиться в ближайшее время более чем на 80 тысяч.