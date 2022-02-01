В Москве начали выбирать педагогов года

До конца учебного года в рамках конкурса "Педагоги года Москвы" будут выбраны лучшие учителя, воспитатели, педагоги-психологи, дефектологи и педагоги-дебютанты столицы.

В этом году он будет проходить в индивидуальном формате и включать пять треков:

"Учитель года Москвы", "Воспитатель года Москвы", "Педагог-психолог года Москвы", "Дефектолог года Москвы" и "Педагогический старт".

"Одна из приоритетных задач столичного образования — дать возможность каждому ребенку учиться у лучших педагогов, именно поэтому мы помогаем московским учителям расти профессионально, повышать свою квалификацию, в том числе за счет участия в профессиональных соревнованиях", — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов.

Он добавил, что система таких конкурсов дает учителям возможность обменяться опытом с коллегами.

"Система профессиональных конкурсов для педагогов московских школ — это шанс оказаться в авангарде лучших, познакомиться с самыми передовыми методиками, технологиями и интересными формами работы", — подчеркнул директор Корпоративного университета московского образования Валерий Тихонов.

Отбор в номинации "Учитель года Москвы" будет проходить в четыре этапа: представление медиавизитки "Я — московский учитель" с записью фрагмента урока; демонстрация педагогических находок; мастер-классы, педсовет и пресс-концеренция; встреча шести лучших с главой Департамента образования и науки города Москвы Александром Молотковым. В мае пройдет суперфинал, где выберут педагога, который будет представлять столицу на конкурсе "Учитель года России" в Тюмени. Победители остальных конкурсов также будут отстаивать честь столицы на федеральных конкурсах.

Исключение составляет трек "Педагогический старт". Раньше это был конкурс молодежных инициатив "Молодые педагоги — московскому образованию", в котором могли участвовать учителя до 30 лет. Теперь же будет учитываться только педагогический стаж.