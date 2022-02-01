EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

В Москве начали выбирать педагогов года

Россия » Центр » Москва

До конца учебного года в рамках конкурса "Педагоги года Москвы" будут выбраны лучшие учителя, воспитатели, педагоги-психологи, дефектологи и педагоги-дебютанты столицы.

В Москве начали выбирать педагогов года

В этом году он будет проходить в индивидуальном формате и включать пять треков:

  1. "Учитель года Москвы",
  2. "Воспитатель года Москвы",
  3. "Педагог-психолог года Москвы",
  4. "Дефектолог года Москвы"
  5. и "Педагогический старт".

"Одна из приоритетных задач столичного образования — дать возможность каждому ребенку учиться у лучших педагогов, именно поэтому мы помогаем московским учителям расти профессионально, повышать свою квалификацию, в том числе за счет участия в профессиональных соревнованиях", — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов.

Он добавил, что система таких конкурсов дает учителям возможность обменяться опытом с коллегами.

"Система профессиональных конкурсов для педагогов московских школ — это шанс оказаться в авангарде лучших, познакомиться с самыми передовыми методиками, технологиями и интересными формами работы", — подчеркнул директор Корпоративного университета московского образования Валерий Тихонов.

Отбор в номинации "Учитель года Москвы" будет проходить в четыре этапа: представление медиавизитки "Я — московский учитель" с записью фрагмента урока; демонстрация педагогических находок; мастер-классы, педсовет и пресс-концеренция; встреча шести лучших с главой Департамента образования и науки города Москвы Александром Молотковым. В мае пройдет суперфинал, где выберут педагога, который будет представлять столицу на конкурсе "Учитель года России" в Тюмени. Победители остальных конкурсов также будут отстаивать честь столицы на федеральных конкурсах.

Исключение составляет трек "Педагогический старт". Раньше это был конкурс молодежных инициатив "Молодые педагоги — московскому образованию", в котором могли участвовать учителя до 30 лет. Теперь же будет учитываться только педагогический стаж.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы москва
Новости
Российский губернатор призвал привлечь к трибуналу "зачинателей пандемии"
Британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев
В Москве начали выбирать педагогов года
Диетолог назвал два продукта, которые помогут в борьбе с простудой и вирусами
В администрации района Донецка обнаружили взрывное устройство
Учёные выявили более заразный подвид "омикрона" BA.2
Немецкий журналист рассказал, как сейчас в Германии относятся к России
Цена "газового" вопроса: Катар выдвинул ЕС унизительные условия
Протасевич рассказал об отсутствии альтернативы Лукашенко на посту президента
Объявление о создании нового союза Украины, Британии и Польши перенесли
Последние материалы
Учёные выявили более заразный подвид "омикрона" BA.2
Немецкий журналист рассказал, как сейчас в Германии относятся к России
Как выбрать качественную колбасу
Цена "газового" вопроса: Катар выдвинул ЕС унизительные условия
Протасевич рассказал об отсутствии альтернативы Лукашенко на посту президента
Почему провалился дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине
Объявление о создании нового союза Украины, Британии и Польши перенесли
Захарова прокомментировала эвакуацию американских журналистов из Украины
Дмитрий Савельев: Нет трудных детей — бывают дети, которым трудно
В Еврокомиссии назвали приоритетом соответствие "Северного потока-2" законам ЕС
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Любовь Степушова Почему провалился дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине Любовь Степушова Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников