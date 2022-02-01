EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Беглов признался Лукашенко в тяжёлой ситуации с уборкой снега в городе

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске подтвердил наличие проблем с уборкой снега в Северной столице. Тем временем в Петербурге продолжаются снегопады в рамках климатической нормы.

Беглов признался Лукашенко в тяжёлой ситуации с уборкой снега в городе

Во вторник, 1 февраля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл с рабочим визитом в Минск. Открывая встречу, президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался ситуацией со снегом в Северной столице.

"Заморозило немного вас? Снегом забросало?" — спросил глава белорусского государства.

"Снега много набросало", — признался губернатор.

Лукашенко также отметил, что в Белоруссии тоже большое количество снега, на что Беглов ответил: "Но у вас поменьше, наверное".

Таким образом, Александр Дмитриевич подтвердил тяжёлую ситуацию с уборкой снега в Петербурге.

Пользователи социальных сетей уже высмеяли поведение петербургского губернатора, предположив, что Беглов отправился в Минск просить помощи у Лукашенко, который приедет в Северную столицу, уберёт весь снег и наведёт порядок, как в Белоруссии.

Тем временем в Петербурге продолжаются снегопады. Несмотря на то, что количество осадков не превышает климатической нормы, коммунальные службы города более двух месяцев не могут расчистить улицы от снега и наледи во многом по причине нехватки

  • специализированной техники,
  • снегоплавильных установок
  • и рабочего персонала.

Ранее в Смольном заявляли о полной готовности города к зиме, однако администрация губернатора Беглова так и не смогла организовать и проконтролировать снегоуборочную кампанию в Северной столице.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх минск белоруссия санкт-петербург александр беглов александр лукашенко
Новости
Госсекретарь Союзного государства озвучил лучший ответ на санкции Запада
Киев решил представить в СБ ООН факты невыполнения РФ Минских соглашений
Глава Минобороны Украины: ждём "интересных подарков" от Польши
Главы МИД Германии и Франции посетят Украину и Донбасс
Депутат Никонов: Лондону стоит подумать об огромных активах BP в России
Суд принял сторону Собчак в споре с юристом Троицкой
Внешний вид Леры Кудрявцевой напугал Лазарева: "Лерка, фильтр слетел?"
Беглов признался Лукашенко в тяжёлой ситуации с уборкой снега в городе
На Украине отменят обязательный военный призыв с 2024 года
На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии
Последние материалы
Депутат Никонов: Лондону стоит подумать об огромных активах BP в России
Суд принял сторону Собчак в споре с юристом Троицкой
Внешний вид Леры Кудрявцевой напугал Лазарева: "Лерка, фильтр слетел?"
Беглов признался Лукашенко в тяжёлой ситуации с уборкой снега в городе
На Украине отменят обязательный военный призыв с 2024 года
На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии
Политик Витренко объяснила, откуда у Киева миллиарды на 20 новых бригад ВСУ
Помимо России есть и другие страны, готовые помочь Донбассу, заявили в ДНР
Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске
Андрей Малахов сцепился с Владом Лисовцом из-за шубы
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Мир. Новости мира
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников