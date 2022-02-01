Беглов признался Лукашенко в тяжёлой ситуации с уборкой снега в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске подтвердил наличие проблем с уборкой снега в Северной столице. Тем временем в Петербурге продолжаются снегопады в рамках климатической нормы.
Во вторник, 1 февраля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл с рабочим визитом в Минск. Открывая встречу, президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался ситуацией со снегом в Северной столице.
"Заморозило немного вас? Снегом забросало?" — спросил глава белорусского государства.
"Снега много набросало", — признался губернатор.
Лукашенко также отметил, что в Белоруссии тоже большое количество снега, на что Беглов ответил: "Но у вас поменьше, наверное".
Таким образом, Александр Дмитриевич подтвердил тяжёлую ситуацию с уборкой снега в Петербурге.
Пользователи социальных сетей уже высмеяли поведение петербургского губернатора, предположив, что Беглов отправился в Минск просить помощи у Лукашенко, который приедет в Северную столицу, уберёт весь снег и наведёт порядок, как в Белоруссии.
Тем временем в Петербурге продолжаются снегопады. Несмотря на то, что количество осадков не превышает климатической нормы, коммунальные службы города более двух месяцев не могут расчистить улицы от снега и наледи во многом по причине нехватки
Ранее в Смольном заявляли о полной готовности города к зиме, однако администрация губернатора Беглова так и не смогла организовать и проконтролировать снегоуборочную кампанию в Северной столице.
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