Беглов признался Лукашенко в тяжёлой ситуации с уборкой снега в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске подтвердил наличие проблем с уборкой снега в Северной столице. Тем временем в Петербурге продолжаются снегопады в рамках климатической нормы.

Во вторник, 1 февраля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл с рабочим визитом в Минск. Открывая встречу, президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался ситуацией со снегом в Северной столице.

"Заморозило немного вас? Снегом забросало?" — спросил глава белорусского государства. "Снега много набросало", — признался губернатор.

Лукашенко также отметил, что в Белоруссии тоже большое количество снега, на что Беглов ответил: "Но у вас поменьше, наверное".

Таким образом, Александр Дмитриевич подтвердил тяжёлую ситуацию с уборкой снега в Петербурге.

Пользователи социальных сетей уже высмеяли поведение петербургского губернатора, предположив, что Беглов отправился в Минск просить помощи у Лукашенко, который приедет в Северную столицу, уберёт весь снег и наведёт порядок, как в Белоруссии.

Тем временем в Петербурге продолжаются снегопады. Несмотря на то, что количество осадков не превышает климатической нормы, коммунальные службы города более двух месяцев не могут расчистить улицы от снега и наледи во многом по причине нехватки

специализированной техники,

снегоплавильных установок

и рабочего персонала.