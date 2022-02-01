EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов пребывает с визитом в Белоруссии. При этом подчиненные градоначальника, ответственные за уборку города, находятся на больничном по состоянию здоровья. Северная столица, где по-прежнему не решены проблемы со снежными завалами и вывозом мусора, осталась без контроля со стороны Смольного.

Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске

Беглов прибыл в Минск 31 января и пробудет там до 2 февраля. До того СМИ сообщили, что Анатолий Повелий, контролирующий деятельность жилищного комитета и комитета по благоустройству, ушел на больничный, как и председатель Комблага Василий Пониделко. Помимо губернатора, именно на этих комитетах лежит ответственность за уборку города, с чем в поседение два месяца наблюдаются серьезные проблемы.

Решение Беглова покинуть город в свете сложившейся ситуации является очередной яркой иллюстрацией позиции дестанцирования от актуальных городских проблем.

Петербуржцы два месяца требуют убрать снежные завалы, наледь и свисающие с крыш ледяные глыбы, травмирующие горожан. Очередные снегопады обрушились на город в выходные, однако спустя два дня до многих улиц снегоуборочная техника так и не доехала.

Кроме того, с 1 января люди массово жалуются на мусорные кучи во дворах, образовавшиеся в связи с переходом города на новые правила обращения с ТКО. Несмотря на предоставленную трехлетнюю отсрочку, Смольный не смог подготовить город к реформе.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх санкт-петербург александр беглов
Новости
Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске
Андрей Малахов сцепился с Владом Лисовцом из-за шубы
Бывшее руководство "Нафтогаза Украины" подвергли обыскам
В Латвии из-за мигрантов режим ЧС продлили на три месяца
Песков: РФ ещё не передала США реакцию на ответ по гарантиям безопасности
Какой кашель характерен для "омикрона", рассказал пульмонолог
Стас Костюшкин извинился за оскорбление волгоградцев: "Ужасное совпадение"
Украинский бойкот, успехи соперников: Пекин в ожидании российских фигуристов
В Санкт-Петербурге мужчина упал с балкона 18-го этажа на ребёнка и погиб
В Кремле сообщили о предстоящих очных переговорах Путина и Макрона
Последние материалы
Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске
Андрей Малахов сцепился с Владом Лисовцом из-за шубы
Бывшее руководство "Нафтогаза Украины" подвергли обыскам
В Латвии из-за мигрантов режим ЧС продлили на три месяца
Песков: РФ ещё не передала США реакцию на ответ по гарантиям безопасности
Какой кашель характерен для "омикрона", рассказал пульмонолог
Стас Костюшкин извинился за оскорбление волгоградцев: "Ужасное совпадение"
Украинский бойкот, успехи соперников: Пекин в ожидании российских фигуристов
В Санкт-Петербурге мужчина упал с балкона 18-го этажа на ребёнка и погиб
В Кремле сообщили о предстоящих очных переговорах Путина и Макрона
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Политика. Новости и аналитика
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников