Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске

Губернатор Петербурга Александр Беглов пребывает с визитом в Белоруссии. При этом подчиненные градоначальника, ответственные за уборку города, находятся на больничном по состоянию здоровья. Северная столица, где по-прежнему не решены проблемы со снежными завалами и вывозом мусора, осталась без контроля со стороны Смольного.

Беглов прибыл в Минск 31 января и пробудет там до 2 февраля. До того СМИ сообщили, что Анатолий Повелий, контролирующий деятельность жилищного комитета и комитета по благоустройству, ушел на больничный, как и председатель Комблага Василий Пониделко. Помимо губернатора, именно на этих комитетах лежит ответственность за уборку города, с чем в поседение два месяца наблюдаются серьезные проблемы.

Решение Беглова покинуть город в свете сложившейся ситуации является очередной яркой иллюстрацией позиции дестанцирования от актуальных городских проблем.

Петербуржцы два месяца требуют убрать снежные завалы, наледь и свисающие с крыш ледяные глыбы, травмирующие горожан. Очередные снегопады обрушились на город в выходные, однако спустя два дня до многих улиц снегоуборочная техника так и не доехала.

Кроме того, с 1 января люди массово жалуются на мусорные кучи во дворах, образовавшиеся в связи с переходом города на новые правила обращения с ТКО. Несмотря на предоставленную трехлетнюю отсрочку, Смольный не смог подготовить город к реформе.