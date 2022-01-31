Глава СПЧ о законопроекте о пытках: наказывать надо и тех, кто организует их

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал, что совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовит свои предложения к законопроекту о пытках, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в стране несколько сот человек в год осуждается за превышение должностных полномочий, поэтому нельзя говорить о том, что государство совсем обходит эту тему стороной.

"Но, как говорят коллеги, и это наше предложение — наказывать надо не только тех, кто непосредственно пытает, а тех, кто организует эти пытки. Будем совместно с законодателями продвигать эту тему, чтобы пыток было меньше", — заявил глава СПЧ.

Кроме того, Валерий Фадеев считает, что проблему отслеживания пыток помогут решить Общественные наблюдательные комиссии в регионах.

Ранее лидер России Владимир Путин признал проблему издевательств в российских тюрьмах. Вместе с этим президент подчеркнул, что пытки над заключёнными — общемировая проблема.

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