Мундеп указала на игнорирование мнений петербуржцев о мусорной реформе

В начале января 2022 года в Петербурге крайне неудачно стартовала "мусорная реформа". Месяц заканчивается, но проблему с несвоевременным вывозом коммунальных отходов в Смольном так и не решили.

В беседе с корреспондентом Pravda.Ru депутат МО Смольнинское Центрального района Санкт-Петербурга Елена Бархатова отметила, что к недавно созданной компании "Невский экологический оператор" (НЭО), ответственной за забор и утилизацию мусора, есть очень много вопросов. По ее словам, перед внедрением реформы следовало провести широкие общественные обсуждения, но городские власти не пожелали слушать мнения петербуржцев.

Мундеп подвергла критике деятельность выбранного администрацией Санкт-Петербурга нового регоператора, не справляющегося со своими обязанностями. Также она подчеркнула, что чиновники из Смольного фактически игнорируют многочисленные жалобы горожан на горы не убранных бытовых отходов во дворах. Бархатова считает, что одной из главных причин провала "мусорной реформы" в Северной столице является отсутствие предварительной общественной дискуссии касательно реализации данной инициативы.

"Когда принимали "мусорную реформу", ее обсуждение коснулось вскользь всех граждан. Никто не продумал, что может это все превратиться в такое безобразие. Здесь нужно было широкое публичное обсуждение реформы, а его не было", — констатировала депутат МО Смольнинское.

По словам Елены, в Санкт-Петербурге очень много жителей с активной гражданской позицией, которые обязательно приняли бы участие в общественных обсуждениях "мусорной реформы", подготавливаемой командой губернатора Александра Беглова последние несколько лет. Однако, чиновники из Смольного предпочли принимать решения по столь важному для мегаполиса вопросу, не спрашивая мнения горожан. Муниципальный депутат добавила, что поэтому сейчас многие петербуржцы не могут понять, откуда взялась проблема с вывозом коммунальных отходов.

"Сейчас нет публичности, нет обсуждения проблем, нет желания слушать жителей города. Есть большая категория ответственных и активных граждан, кто бы их послушал", — резюмировала Бархатова.

Подавляющее число жалоб (95%) на не вывоз мусора, по данным Российского экологического оператора (РЭО), поступают из Петербурга. На фоне столь серьезной проблемы аппарат губернатора Беглова вместо решения системного кризиса ведет борьбу с музыкантом Сергеем Шнуровым, указавшим на многочисленные управленческие провалы Смольного в клипе на песню "Пока так".