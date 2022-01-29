Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал новый закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Своё мнение представитель церкви высказал в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению митрополита, пожизненное заключение — самая адекватная мера для пресечения подобной противоправной и безнравственной деятельности. При этом он подчеркнул, что введение смертной казни — не решение проблемы.
Помимо этого, митрополит Иларион добавил, что педофилы должны содержаться в тяжёлых условиях и сами зарабатывать себе на хлеб.
Ранее, 28 января, президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.
Напомним, что в сентябре прошлого года депутаты Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также сенатор Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности детей.
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