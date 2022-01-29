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Автор Ольга Лазарева

Мундеп Бархатова раскритиковала "мусорную реформу" Смольного

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Муниципальный депутат Елена Бархатова сравнила работу предыдущей компании по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в МО "Смольнинское" и новой региональной организации Петербурга. По ее словам, на "Невского экологического оператора" в вопросе вывоза мусора рассчитывать не приходится.

Мундеп Бархатова раскритиковала "мусорную реформу" Смольного

С 1 января 2022 года в Петербурге стартовала "мусорная реформа", в рамках которой к обслуживанию Северной столицы в части вывоза ТКО приступил "Невский экологический оператор" (НЭО). Однако с первых же дней нового года петербуржцы начали жаловаться на несвоевременную уборку контейнерных площадок на внутриквартальных территориях. Большая часть дворов фактически оказалась завалена мусорными кучами, а новый оператор продемонстрировал неготовность к работе в Санкт-Петербурге.

Резкой критике провальную "мусорную реформу" Смольного подвергла депутат МО "Смольнинское" Елена Бархатова. По ее словам, муниципальный округ не испытывает настолько серьезных проблем с вывозом отходов, как в других районах города, и во многом это заслуга местных активистов, но не компании, отвечающей за уборку мусора. При этом она сравнила НЭО с предыдущим оператором, работавшим ранее в "Смольнинском". По словам Бархатовой, разница в подходе этих двух организаций к выполнению своих обязанностей колоссальная.

"Этой зимой у нас, в нашем "Смольнинском", не было такой страсти по мусору как это было на окраинах. Г…но и все остальное, вот эти мешки, которые не вывозились, у нас прям такой глобальной проблемы не было. Но у нас очень сильные активисты, и мы постоянно мониторили, фотографировали, писали, долбили, и к нам ехали эти машины. Пусть они не так часто вывозили, как предыдущие компании, но как-то вывозили. Все познается в сравнении. То, что делала предыдущая компания по уборке мусора, и то, что та, которая пришла сейчас, — это земля и небо. Там как по часам было, приехали, все убрали, все чистенько, а тут доехал-не доехал", — заявила Елена Бархатова.

Напомним, о проблемах с вывозом мусора в Северной столице говорят с начала января многие общественники, эксперты и актеры, но наиболее резонансной стала реакция музыканта Сергея Шнурова на происходящий в городе "мусорный беспредел". Артист не мог оставаться в стороне и выпустил клип на песню "Пока так", в которой иронично освятил системные проблемы городских властей с уборкой снега и мусора во дворах. Видео буквально за сутки набрало десятки миллионов просмотров, однако в администрации губернатора Александра Беглова даже после этого не взялись за поиск решения и ликвидацию последствий неудачной снегоуборочной кампании и "мусорной реформы".

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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