Беглов испугался Шнурова

Лидер музыкальной рок-группировки "Ленинград" Сергей Шнуров обвинил администрацию Санкт-Петербурга и губернатора Александра Беглова в трусости.

Шнуров в интервью "Радиоточке НСН" указал, что не удивлен отказом чиновников Смольного публично обсуждать чистоту на улицах Санкт-Петербурга. Музыкант рассказал, что в минувший понедельник должна была состояться пресс-конференция на тему: "Ледяные страсти культурной столицы". Мероприятие должно было состояться в пресс-центре "НСН" в Москве.

"Я, честно говоря, надеялся на прямой, открытый разговор. Организаторы приглашали кроме меня и Варламова, и представителей Санкт-Петербурга. Как я знаю, были направлены письма вице-губернатору Валерию Пикалеву, а также отправили запрос на любого представителя администрации в пресс-службу администрации губернатора. Получили, естественно, отказ. Видимо, они как все", — указал Шнуров.

В заключение он напомнил, что губернатор Петербурга Александр Беглов не встретился с президентом России Владимиром Путиным "из-за ковидных ограничений" 27 января. Музыкант с иронией добавил, что таким образом Беглов "решил поберечь здоровье".