Журналист Борисенко указал на "токсичность" губернатора Беглова

Журналист Дмитрий Борисенко оценил результаты деятельности Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга и усомнился в том, нужен ли чиновник федеральному центру с его невнятной панической позицией и таким "шлейфом токсичности".

В ходе интервью с политологом и основателем сервиса измерения репутации Pravdaserm Борисом Григорьевым независимый журналист, основатель и владелец канала "Главред Борисенко" Дмитрий Борисенко высказал свое мнение о работе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которая привела к системному кризису в управленческом секторе города. Наиболее актуальной проблемой для Северной столицы сегодня остается уборка снега. Коммунальные службы не справляются с последствиями обильных снегопадов, в результате чего город буквально оказался в плену снега, сугробов и наледи. Борисенко интересуется, что же происходит с губернатором, и почему он занимает такую невнятную позицию, совершенно непонятную петербуржцам.

"Как-то вот он себя позиционирует — то впадает в крайнюю агрессию некую, что у него все виноваты, кроме Смольного, то он пытается говорить, что он пришел, чтобы отдать долги городу. Какой-то хаос и паника", — отметил журналист.

Борисенко также напомнил, что остается не так много времени до 2024 года, когда будет происходить "тот самый трансфер власти". В связи с этим журналист усомнился в том, допустит ли администрация президента дальнейшее нахождение Беглова в качестве губернатора после того, как он стал "токсичным" в общественном пространстве, и нужен ли глава региона с таким "шлейфом токсичности" в момент этого трансфера.

К тому же, напоминает Борисенко, помимо истории с мусором и снегом у Беглова есть еще одна позиция, по которой к нему возникает огромное количество вопросов, и которая не только весьма значительно способствует падению его популярности, но и усиливает недовольство петербуржцев. Речь идет об антикоронавирусных ограничениях Смольного, и в частности — о системе QR-кодов. Журналист не исключает, что такая политика Беглова может спровоцировать протестные настроения, которые могут выражаться не на улицах города, а в социальных сетях.

"Беглов сейчас анонсировал очередной пакет ограничительных мер, связанных прежде всего с тем, что дети будут ограничены в возможности посещать спортивные секции, кружки. То есть, в школы ходить могут — посещать кружки не могут. В общественном транспорте ездить могут — на футбол ходить не могут. Естественно петербуржцев это еще больше разозлило, и я думаю, у Беглова, даже если ему дадут возможность досидеть там год, чтобы доделать какие-то дела, может сложиться ситуация, при которой "низы" не захотят, скажем так, его присутствия в городе в течение года, и тогда речь может пойти просто об акциях протеста в каком-то виде, я имею в виду, в соцсетях, не обязательно люди на улицу будут выходить, хотя и такое можно предположить", — отметил Дмитрий Борисенко.

Стоит отметить, что жители города уже открыто выражают недовольство работой Беглова на посту губернатора. Это проявляется не только в многочисленных жалобах и критике в адрес Александра Дмитриевича в соцсетях. Ранее петербуржцы разместили петицию с требованием немедленной отставки главы региона, так как он исчерпал доверие граждан из-за ситуации с некачественной уборкой снега и "делает город только хуже с каждым днем", подвергая петербуржцев серьезной опасности. На сегодняшний день петицию подписали уже более 31 тысячи человек.