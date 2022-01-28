EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Журналист Борисенко указал на "токсичность" губернатора Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Журналист Дмитрий Борисенко оценил результаты деятельности Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга и усомнился в том, нужен ли чиновник федеральному центру с его невнятной панической позицией и таким "шлейфом токсичности".

Журналист Борисенко указал на "токсичность" губернатора Беглова

В ходе интервью с политологом и основателем сервиса измерения репутации Pravdaserm Борисом Григорьевым независимый журналист, основатель и владелец канала "Главред Борисенко" Дмитрий Борисенко высказал свое мнение о работе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которая привела к системному кризису в управленческом секторе города. Наиболее актуальной проблемой для Северной столицы сегодня остается уборка снега. Коммунальные службы не справляются с последствиями обильных снегопадов, в результате чего город буквально оказался в плену снега, сугробов и наледи. Борисенко интересуется, что же происходит с губернатором, и почему он занимает такую невнятную позицию, совершенно непонятную петербуржцам.

"Как-то вот он себя позиционирует — то впадает в крайнюю агрессию некую, что у него все виноваты, кроме Смольного, то он пытается говорить, что он пришел, чтобы отдать долги городу. Какой-то хаос и паника", — отметил журналист.

Борисенко также напомнил, что остается не так много времени до 2024 года, когда будет происходить "тот самый трансфер власти". В связи с этим журналист усомнился в том, допустит ли администрация президента дальнейшее нахождение Беглова в качестве губернатора после того, как он стал "токсичным" в общественном пространстве, и нужен ли глава региона с таким "шлейфом токсичности" в момент этого трансфера.

К тому же, напоминает Борисенко, помимо истории с мусором и снегом у Беглова есть еще одна позиция, по которой к нему возникает огромное количество вопросов, и которая не только весьма значительно способствует падению его популярности, но и усиливает недовольство петербуржцев. Речь идет об антикоронавирусных ограничениях Смольного, и в частности — о системе QR-кодов. Журналист не исключает, что такая политика Беглова может спровоцировать протестные настроения, которые могут выражаться не на улицах города, а в социальных сетях.

"Беглов сейчас анонсировал очередной пакет ограничительных мер, связанных прежде всего с тем, что дети будут ограничены в возможности посещать спортивные секции, кружки. То есть, в школы ходить могут — посещать кружки не могут. В общественном транспорте ездить могут — на футбол ходить не могут. Естественно петербуржцев это еще больше разозлило, и я думаю, у Беглова, даже если ему дадут возможность досидеть там год, чтобы доделать какие-то дела, может сложиться ситуация, при которой "низы" не захотят, скажем так, его присутствия в городе в течение года, и тогда речь может пойти просто об акциях протеста в каком-то виде, я имею в виду, в соцсетях, не обязательно люди на улицу будут выходить, хотя и такое можно предположить", — отметил Дмитрий Борисенко.

Стоит отметить, что жители города уже открыто выражают недовольство работой Беглова на посту губернатора. Это проявляется не только в многочисленных жалобах и критике в адрес Александра Дмитриевича в соцсетях. Ранее петербуржцы разместили петицию с требованием немедленной отставки главы региона, так как он исчерпал доверие граждан из-за ситуации с некачественной уборкой снега и "делает город только хуже с каждым днем", подвергая петербуржцев серьезной опасности. На сегодняшний день петицию подписали уже более 31 тысячи человек.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
Новости
СМИ: НАТО призвал Запад "надрать уши" Украине за ненужные провокации
В Германии воры украли стрелку часов церковной башни на высоте 50 метров
Эксперт объяснил, как избежать новой схемы мошенничества с банковскими картами
Журналист Борисенко указал на "токсичность" губернатора Беглова
Украина временно отсоединится от энергосистем РФ и Белоруссии
Петросян посетил с маленьким сыном храм: "Подрос сынок"
Профессор Сафонов оценил указ Путина об индексации пенсий на 8,6%
В Ленинградской области нашли тело утонувшей в проруби женщины
Видео с места обрушения козырька парковки на машины в Москве выложили в Сеть
Семён Слепаков заболел коронавирусом: "У меня в сопле омикрон!"
Последние материалы
Поклонская прокомментировала поправки в Конституцию Крыма
Делегация РФ ПАСЕ призвала ЕС прекратить русофобию
СМИ: НАТО призвал Запад "надрать уши" Украине за ненужные провокации
В Германии воры украли стрелку часов церковной башни на высоте 50 метров
Эксперт объяснил, как избежать новой схемы мошенничества с банковскими картами
Журналист Борисенко указал на "токсичность" губернатора Беглова
Украина временно отсоединится от энергосистем РФ и Белоруссии
Петросян посетил с маленьким сыном храм: "Подрос сынок"
Профессор Сафонов оценил указ Путина об индексации пенсий на 8,6%
В чём польза гаджетов для детей
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО

Президент России Владимир Путин договорился с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии партнёрских отношений,включая активизацию военного сотрудничества.

Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО
Марков подвёл итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу
Политика. Новости и аналитика
Марков подвёл итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу
Мир. Новости мира
США и НАТО заявили РФ ультиматум. Какой будет русская ответка?
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Юрий Носовский Не просто "ребрендинг": как Русь превратилась из княжества в царство Юрий Носовский Ирина Шлионская "Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик Ирина Шлионская Василий Амирджанов Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Медведев: сценарий прямого столкновения с НАТО был бы самым катастрофическим
Происшествия
В Днепре солдат Нацгвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек
Штаты уверены: дипломатия должна работать в темноте
Мир. Новости мира
Штаты уверены: дипломатия должна работать в темноте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников