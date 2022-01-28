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Автор Ольга Лазарева

Зоозащитница: создание в Москве площадок для выгула собак – пример для страны

Россия » Центр » Москва

Юрист и зоозащитница, президент благотворительного фонда "Забытые животные" Анастасия Комагина позитивно оценила инициативу правительства Москвы по созданию в городе 14 новых и модернизации более 50 устаревших площадок для выгула собак.

Зоозащитница: создание в Москве площадок для выгула собак – пример для страны

По словам эксперта, такая практика должна стать вдохновляющим примером для остальной страны.

Создание полноценной инфраструктуры для выгула и дрессировки домашних питомцев в Москве снизит напряженность между владельцами собак и людьми, у которых нет животных, уверена Комагина.

"Власти Москвы, вообще, флагман в том, чтобы сглаживать конфликты между собачниками и несобачниками — собаковладельцами и людьми, которые боятся собак или просто их не любят. <…> Все на очень хорошем уроне, фактически на европейском. Что создается инфраструктура — это все прекрасно, просто выше всяких похвал. Вдохновляющий пример для всей остальной страны", — отметила зоозащитница.

Она подчеркнула, что новые места для выгула собак в столице действительно необходимы, особенно в пешей доступности от жилых кварталов. По словам эксперта, зачастую многие собаководы идут гулять со своими питомцами в парки и на детские площадки именно потому, что по близости нет специально обустроенных территорий. С появлением новых и модернизированных зон для дрессировки эта проблема уйдет.

"[Пешая доступность площадок для выгула собак] - это одно из основных пожеланий граждан, особенно зимой, когда фактически нереально куда-то добраться, в выгульные места, без сложностей. Поэтому, конечно, это должно быть так, чтобы человек в нормальный промежуток времени мог дойти туда и обратно, выгулять собаку, убрать за ней. Пусть они [площадки для выгула собак] даже будут где-то чуть-чуть поменьше, но, главное, чтобы они не доставляли дискомфорт окружающим и были в пешей доступности", — объяснила Комагина.

Зоозащитница добавила, чтобы расположение и обустройство площадок устраивало всех горожан, в том числе не имеющих животных, необходимо проводить обсуждения, учитывать мнение всех жителей при разработке проектов модернизации каждой из площадок. "Все нужно обсуждать. <…> Мое мнение такое: нужно исходить из здравого смысла, ориентироваться на специалистов — проектировщиков, архитекторов — и исходить из интересов всех горожан", — констатировала эксперт.

О проекте "Питомцы в Москве"

В рамках проекта "Питомцы в Москве" программы "Мой район" в этом году планируется создание 14 новых и благоустройство свыше 50 существующих собачьих площадок во всех округах столице. Как рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в городе проживает более 1 млн собак, а общедоступных площадок обустроено только 688, поэтому, по его словам, в этой сфере "явно назрели изменения".

В 2021 году по программе "Мой район" в Москве провели пилотное благоустройство четырех собачьих площадок в районах Ясенево, Северное Медведково, Можайский и Лосиноостровский. Разработанные совместно с экспертами Российской кинологической федерации концепции площадок нового формата активно обсуждались с местными жителями и были ими одобрены. А уже после обустройства получили высокую оценку как со стороны собаководов, так и остальных жителей районов.

При реализации проекта "Питомцы в Москве" также будет учитываться мнение горожан. Вопрос обустройства будущих площадок получит активное обсуждение с владельцами собак, заинтересованными местными жителями и экспертной группой, в состав которой войдут кинологи.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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