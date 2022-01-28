Петербуржцы возмущены отсутствием уборки снега и льда с нового года

В Петербург вернулись снегопады, а вместе с ними и проблемы горожан на неочищенных от снега городских улицах. Несмотря на то, что снегоуборочный сезон в Петербурге начался еще в конце ноября, коммунальные службы города так и не отладили систему своевременной и качественной уборки снега и льда. Петербуржцы ежедневно жалуются на непотребное состояние городских улиц при полном равнодушии Смольного.

В Петербурге вновь возобновились снегопады. Снег шел на протяжении двух дней, добавляя головной боли петербуржцам, вынужденным наблюдать на улицах неубранные последствия еще первых снегопадов в конце ноября 2021 года. Комблаг уже на протяжении двух месяцев демонстрирует полную неспособность к обеспечению горожан комфортом и безопасностью в Петербурге, оставляя сотни дворов и улиц неубранными от снега и льда, что грозит горожанам серьезными последствиями для здоровья.

Например, жители Выборгского района возмущены отсутствием уборки снега на бетонной дорожке с 1 января наступившего года. Ирина С., оставившая жалобу на портале "Наш Санкт-Петербург", приложила красноречивые фотографии, свидетельствующие о масштабе проблемы.

Нечищенные дороги Санкт-Петербурга, Выборгский район

У жителей Калининского района похожая проблема — на участке, ведущем к магазину, ни разу за зимний период не убирался снег и лед. Пешеходы переживают за свое здоровье и благополучие.

"Снег не убирается, лед не скалывается и посыпается. Старики ходят, рискуя своей жизнью! Да и не только старики", — отмечает Алена Б.

Нечищенные дороги Санкт-Петербурга, Калининский район

А в поселке Парголово на улице Федора Абрамова, по словам Лилианы П., передвигаться пешеходам становиться просто опасно из-за наледи, скрывающейся под неубранным снегом. Судя по предоставленным фотографиям, Лилиана — мама маленького ребенка, и ей приходится особенно тяжело.

Нечищенные дороги Санкт-Петербурга, Парголово

Многие петербуржцы вынуждены по нескольку раз жаловаться на Комблаг по одним и тем же проблемам, однако Смольный на них не реагирует, а губернатор Петербурга самоустранился от трудностей горожан.

Напомним, по мнению политолога Бориса Григорьева, команда губернатора не смогла выстроить грамотную коммуникацию с петербуржцами, что привело к росту социальной напряженности в городе на фоне серии управленческих провалов Смольного.