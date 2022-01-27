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Автор Ольга Лазарева

Путин не встречался с Бегловым

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин в День полного снятия блокады Ленинграда приехал в Северную столицу. Глава государства возложил венки на Пискаревском кладбище в память о героическом подвиге защитников города.

Путин не встречался с Бегловым

Перед приездом Путина пресс-служба администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщила, что у градоначальника запланирована встреча с президентом. Однако некоторые СМИ выразили сомнение, что политики могли пересечься в этот день.

По словам Telegram-канала "Площадь восстания", Смольный уже не первый раз сообщает о переговорах Беглова с российским лидером без утверждения Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча будет представлять из себя "рабочий контакт".

"Планируется рабочий контакт с губернатором Санкт-Петербурга, они так или иначе пообщаются, обсудят городские дела. Мы вас проинформируем об этом", — говорил он.

Telegram-канал "Площадь восстания" отметил, что встреча могла и не состояться, так как ни одна из камер не запечатлела Путина и Беглова вместе. Официального подтверждения состоявшихся переговоров президента и губернатора тоже не было. Похоже, СМИ и ресурсы Смольного вбрасывают дезинформацию о встрече Путина и Беглова.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы владимир путин санкт-петербург александр беглов
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