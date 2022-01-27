Путин и Беглов обсудят проблемы мусора и снега

В четверг, 27 января, в Петербурге состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы города Александра Беглова. На встрече политики обсудят текущее состояние Северной столицы.

Как сообщили сообщили РИА Новости, в четверг, 27 января, в Петербурге пройдет встреча президента РФ и губернатора Беглова, на которой стороны обсудят ситуацию в городе.

По информации ряда СМИ, поводом для совещания стали многочисленные негативные сообщения в медиа с упоминанием персоны губернатора.

Одной из тем станет проблема уборки улиц, решить которую градоначальник не может с самого начала зимнего сезона. Другой темой может стать старт мусорной реформы, подготовка к которой была обозначена в 2017 году. В Петербурге она стартовала с 1 января 2022 года, однако стартовала с провалом. Результатом стало появление многочисленных стихийных свалок в черте города и невывоз отходов коммунальщиками с придовомых территорий.

Стороны также обсудят и другие вопросы градостроительной политики. Одним из них может быть критика медийных персон в отношении Беглова и падение рейтингов губернатора на этом фоне.