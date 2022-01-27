Смольный снова оказался не готов к приезду Путина

Сотрудники центра "Фобос" заранее предупреждали, что в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в канун Дня полного снятия блокады Ленинграда. Этот факт и приезд президента Владимира Путина никак не повлиял на качество уборки улиц.

Заснеженные дороги Санкт-Петербурга

Северная столица встретила главу государства заснеженными дорогами и скользкими тротуарами. Смольный снова не подготовился к приезду президента. В День полного снятия блокады Ленинграда Путин поучаствует в церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище. Горожане надеялись, что визит главы государства заставит коммунальщиков "проснуться" и навести порядок на улицах, но ошиблись. Утром 27 января им пришлось добираться на работу по скользким и заснеженным тротуарам.

Заснеженные дороги Санкт-Петербурга

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова в очередной раз проигнорировал проблему. Петербуржцы продолжают ругать чиновников в соцсетях за безразличие к ним и городу.