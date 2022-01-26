Школьникам не дают сдавать тесты на ковид – мундеп

Муниципальный депутат МО Смольнинское, преподаватель Елена Бархатова рассказала в комментарии Pravda.Ru, что местные больницы отказываются брать тесты на коронавирус у детей с симптомами. Вместо этого школьникам предлагают оставаться дома и пить антибиотики.

Бархатова рассказала, что врачи соглашаются провести медосмотр только в случае, если признаки коронавируса наблюдаются у всей семьи. В противном случае школьников отправляют на домашнее лечение без медицинского обследования.

"44-я поликлиника наша Смольнинская, она не дает вообще сдавать тесты на ковид. Ребенок, если приходит с симптомами ковида, ему говорят, ну посиди дома, ты ж в нормальном состоянии, вперед и с песней. А если заболевает вся семья и у родителей уже фиксируют ковид, то говорят, ну ладно, значит и у ребенка. Это не нормально", — отметила преподаватель.

Мундеп добавила, что в качестве домашнего "лечения" ученикам школ прописывают антибиотики, которые снижают температуру.

"Мне вчера мама возмущенная пишет: "Это невозможно, приходит педиатр — мальчик молоденький, я у порога осмотрю вашего ребенка, а у ребенка температура 38,9, а ну температура, ну выпейте антибиотики, даже не посмотрел ребенка". Что это за отношение?", — задалась вопросом Бархатова.

Накануне в Петербург поступила первая партия вакцины "Спутник-М" в количестве 3000 ампул. В Северной столице сейчас обучается 650 тысяч школьников, поэтому в городе наблюдается явный дефицит вакцины. Ежедневно регистрируется почти 10 тысяч новых больных коронавирусом, но ни профильные вице-губернаторы Смольного, ни градоначальник Александр Беглов пока не думают о переводе школ на удаленку.