Объезжайте как хотите? Мундеп об уборке снега в центре Петербурга

Депутат МО Смольнинское Елена Бархатова рассказала об уборке снега в Центральном районе. По словам мундепа, уборка проводится небрежно и сопровождается транспортными коллапсами.

Как отметила Бархатова, одной из ошибок ответственных за уборку снега структур стал отказ от изучения обстановки в городе. В итоге некоторые улицы не убраны до сих пор.

"Первый нюанс, это то, что город просто не занимался мониторингом. В нашем муниципалитете все улицы, которые расположены не в районе центральных улиц, в частности, Басков переулок, до сих пор забиты огромными сугробами. Эти огромные сугробы стоят потому, что там фактически не центральная, не проходная, не проездная улица, поэтому по ней мало кто ходит, вот он и остался неубранный", — сообщила Бархатова.

В отличие от переулков, центральные дороги вниманием не обходили, однако уборочный процесс проходил небрежно. Снег собирался в сугробы, которые мешали транспорту. Это привело к массовым жалобам жителей, отметила мундеп.

"Такие улицы, как Некрасова, Суворовский, основные проходные, 8-я Советская, их понятно, что чистили, но периодически и таким образом: мы нагребем сейчас кучу, а дальше объезжайте, как хотите. Проблема была в том, что транспорт у нас не мог проезжать, потому что остановки стоят параллельно домам, и это было самое отвратительное. Транспорт не мог припарковаться, автобусы длинные же ходят. Все это спровоцировало транспортный коллапс, бедные несчастные пенсионеры мне написали жалоб выше крыши", — рассказала Бархатова.

Ранее депутат Борис Вишневский сообщил, что Смольный признал ошибочность решения передать уборку снега в историческом центре Петербурга от дорожных предприятий к жилищным организациям. Дворники УК не успевали очистить площадь за дневные смены, отметили в правительстве, в то время как дорожные службы работают круглосуточно.

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов признал проблемы с уборкой снега в городе, объяснив сложности непродуманным распределением ответственности за очистку территорий. На это неоднократно указывали эксперты, однако лишь сейчас в Смольном пообещали изменить систему.

Напомним, с конца ноября 2021 года в Петербурге наблюдается снежный коллапс, так как профильные службы не справляются с очисткой тротуаров и вывозом снега. Со временем неубранные осадки образовали толстый слой наледи, сделавший опасным передвижение по городским дорогам.