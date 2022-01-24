EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Беглов потерял позиции в рейтинге "Медиалогии" по итогам 2021 года

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов теряет в показателях упоминаемости в социальных медиа, по версии "Медиалогии". В 2021 году он занял всего лишь девятое место, в 2020 был на восьмом, а в 2019, возглавив команду Смольного и впервые оказавшись в рейтинге, попал на четвертую позицию с 345 упоминаниями.

Беглов потерял позиции в рейтинге "Медиалогии" по итогам 2021 года

Упоминания в социальных сетях показывают, насколько пользователям интересен тот или иной персонаж мира политики, и то, что он делает, и падение упоминаемости Александра Беглова, руководящего правительством второго крупнейшего города страны, должно встревожить пресс-службу Смольного.

Сотрудники аппарата Беглова попробовали прикрыть падение интереса новостью о лидерстве петербургского губернатора в рейтинге упоминаемости руководителей субъектов Северо-Западного округа России, но, по мнению экспертов, выглядело это довольно топорно.

По итогам декабря прошлого года Александру Беглову удалось стать часто упоминаемым губернатором, правда, лишь "благодаря" провалу организации зимней уборки в Петербурге и погружению города в снежный коллапс, что обсуждалось в сети и в СМИ очень активно.

Опросы горожан, проводимые независимым исследовательским центром "АСИ Санкт-Петербург" показывают рост негативного отношения к градоначальнику: плохие оценки губернатору поставили 50,6% опрошенных петербуржцев, опрошенных в январе. Это на 38,7% больше, чем было осенью 2021 года.

Рейтинг "Биржа губернаторов" от агентства "ПолитБрокер" также показывает уверенное падение главы Петербурга с 17 января. Как полагают эксперты, причина в накопленном недовольстве горожан, от которых "бумажная администрация" отбивается пресс-релизами, и печальном зрелище, которое представляет собой Северная столица.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы рейтинг санкт-петербург александр беглов
Новости
Беглов потерял позиции в рейтинге "Медиалогии" по итогам 2021 года
Доктор Мясников раскрыл, чем опасен высокий уровень кальция
Ученые: шампанское и вино защищают от коронавируса
Песков назвал фейковой истерией опасения Запада о прекращении поставок газа
Главу МИД Британии назвали "сумасшедшей" после заявлений о Китае и России
Суд признал сотрудников ФСБ виновными в нападении на бизнесмена
Иммунолога Крючкова возмутило сравнение "омикрона" с обычной простудой
Джонсон: вторжение на Украину станет для РФ "новой Чечнёй"
Профессор психологии увидел признаки глубокой депрессии у Энтони Блинкена
Украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине
Последние материалы
Доктор Мясников раскрыл, чем опасен высокий уровень кальция
Ученые: шампанское и вино защищают от коронавируса
Песков назвал фейковой истерией опасения Запада о прекращении поставок газа
Главу МИД Британии назвали "сумасшедшей" после заявлений о Китае и России
Суд признал сотрудников ФСБ виновными в нападении на бизнесмена
Иммунолога Крючкова возмутило сравнение "омикрона" с обычной простудой
Джонсон: вторжение на Украину станет для РФ "новой Чечнёй"
Профессор психологии увидел признаки глубокой депрессии у Энтони Блинкена
Украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине
Как научиться видеть осознанные сны
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха

Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос про бундесвер.

Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
В Германии раскрыли новые данные о смертности после вакцинации
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Любовь Степушова Почему Пашинян убрал "слизняка" Саркисяна Любовь Степушова Андрей Мартынюк Владимир Зеленский поймал корону. Но не ту... Андрей Мартынюк Дмитрий Соколов Почему СССР в 1920-е годы не стал присоединять Афганистан? Дмитрий Соколов
Здоровье
Врач из США Полинг рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
В Германии выразили "полное уважение" вице-адмиралу Шенбаху за слова о Путине
Политика. Новости и аналитика
В Германии выразили "полное уважение" вице-адмиралу Шенбаху за слова о Путине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников