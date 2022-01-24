Беглов потерял позиции в рейтинге "Медиалогии" по итогам 2021 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов теряет в показателях упоминаемости в социальных медиа, по версии "Медиалогии". В 2021 году он занял всего лишь девятое место, в 2020 был на восьмом, а в 2019, возглавив команду Смольного и впервые оказавшись в рейтинге, попал на четвертую позицию с 345 упоминаниями.
Упоминания в социальных сетях показывают, насколько пользователям интересен тот или иной персонаж мира политики, и то, что он делает, и падение упоминаемости Александра Беглова, руководящего правительством второго крупнейшего города страны, должно встревожить пресс-службу Смольного.
Сотрудники аппарата Беглова попробовали прикрыть падение интереса новостью о лидерстве петербургского губернатора в рейтинге упоминаемости руководителей субъектов Северо-Западного округа России, но, по мнению экспертов, выглядело это довольно топорно.
По итогам декабря прошлого года Александру Беглову удалось стать часто упоминаемым губернатором, правда, лишь "благодаря" провалу организации зимней уборки в Петербурге и погружению города в снежный коллапс, что обсуждалось в сети и в СМИ очень активно.
Опросы горожан, проводимые независимым исследовательским центром "АСИ Санкт-Петербург" показывают рост негативного отношения к градоначальнику: плохие оценки губернатору поставили 50,6% опрошенных петербуржцев, опрошенных в январе. Это на 38,7% больше, чем было осенью 2021 года.
Рейтинг "Биржа губернаторов" от агентства "ПолитБрокер" также показывает уверенное падение главы Петербурга с 17 января. Как полагают эксперты, причина в накопленном недовольстве горожан, от которых "бумажная администрация" отбивается пресс-релизами, и печальном зрелище, которое представляет собой Северная столица.
Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос про бундесвер.