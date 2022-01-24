Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге остаётся высокой

В Санкт-Петербурге выявлено 8413 случаев заболеваний "ковидом".

Накануне было зафиксировано 9535 случаев коронавируса, двумя днями ранее — 8451 эпизод. В предыдущий понедельник, 17 января, в Санкт-Петербурге выявили 4132 новых случая заболевания. Таким образом, всего за неделю количество новых эпизодов возросло более чем вдвое.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в Смольном готовят новые ограничения на случай увеличения заболеваемости коронавирусом.

"Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений", — заявил Беглов.

Меры, разработанные Смольным ранее, вызвали критику экспертов из-за неэффективности. В частности, осенний локдаун 2021 года действовал лишь "на бумаге", ограничительные меры оказались противоречивыми, а контроль за их соблюдением не был организован.