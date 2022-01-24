Рейтинг Беглова достиг минимальных показателей

Подавляюще большинство петербуржцев в ходе социального опроса выразили решительное недовольство работой Смольного и лично губернатора Александра Беглова.

Исследовательское агентство "АСИ Санкт-Петербург" в конце января выяснило, что рейтинг градоначальника Петербурга достиг минимальных значений по сравнению с осенью прошлого года.

"Деятельность губернатора Александра Беглова на своем посту резко негативно оценивают 50,6% петербуржцев. Это на 38,7% больше, чем осенью 2021 года", — сказано в социологическом отчете.

Снежно-ледяной коллапс в Северной столице продолжается два месяца, ролью Смольного в ликвидации его последствий недовольны 78,4% опрошенных. Провалом "мусорной реформы" разгневаны 63,6% горожан. Почти пятая часть участников опроса "АСИ Санкт-Петербург" уверены, что Беглов лично виновен в скверной работе коммунальных служб.