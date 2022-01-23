Беглов снова обвинил бизнес в провале снегоуборочной кампании

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в неочищенном от осадков городе виноват бизнес. Однако именно с ним Смольный заключает контракты на уборку улиц и именно ему платит из бюджета, но не делает выводов на основе прошлого опыта.

В воскресном интервью Беглов рассказал, что одной из причин провала снегоуборочной кампании стала реформа системы уборки снега. Известно о ее проведении стало, когда город уже столкнулся с некачественной работой коммунальных служб в декабре 2021 года. Градоначальник сослался на некое "лоскутное одеяло", по принципу которого управляющие компании работают уже не первый год.

Из слов Беглова следует, что в Смольном не знали о наличии проблемы в сфере благоустройства и не сделали выводов из прошлых лет.

С конца 2018 года и по начало 2021-го в Петербурге также выпадал снег и также фиксировались проблемы с его уборкой, однако прошедших трех лет градоначальнику не хватило, чтобы понять, как решить вопрос с коммунальщиками.

В очередной раз Беглов заявил, что в плохой очистке улиц виноват бизнес, управляющие компании, с которыми город заключает контракты. Похожие слова губернатор приводил во время "прямой линии", когда заявил, что владельцы территорий должны сами очищать снег и не ждать приезда коммунальных служб.