Новый день – новый рекорд: в Петербурге 9535 новых ковид-больных

Петербург побил новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом — 23 января сообщается о 9535 новых инфицированных. В субботу, 22 января, фиксировался 8451 случай.

Уже в течение недели Северная столица продолжает бить рекордные показатели по заболеванию коронавируса.

Если в начале регистрировалось около 4 тысяч новых заболевших, то в конце недели их число выросло до 9535 человек. При этом сократился свободный коечный фонд и количество выздоровевших.

Статистика по COVID-19 в Санкт-Петербурге

Напомним, что по состоянию на 22 января в Петербурге был зафиксирован 8451 новый случай заражения коронавирусом. Несмотря на слова губернатора Александра Беглова о переведении медицинского сектора в режим повышенной готовности, динамика заболевания показывает, что в Смольном не в состоянии обеспечить меры защиты горожан