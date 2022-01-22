В Петербурге началась тотальная "Шнуровка"

Так горожане назвали в соцсетях панические попытки администрации города и губернатора Александра Беглова убрать снег на улицах после серии клипов о ситуации от известного артиста Сергея Шнурова.

Напомним, что 15 января лидер группы "Ленинград" выпустил клип с песней, к которой жестко раскритиковал плохую уборку снега и мусора в Петербурге. Все было снято на фоне разрухи. На это резко отреагировали депутаты и известные деятели города. В их числе Сергей Боярский и Михаил Пиотровский. Даже поступило предложение лишить Шнурова звания петербуржца. На это музыкант снова выпустил песню под названием "Покаяние", где иронично просит помиловать его.

При этом после клипа и реакции СМИ и общественности на него Петербург срочно начали убирать от снега. В субботу на дороги техника все еще не вышла, зато власти заставили выйти на субботник бюджетников. Врачи, учителя и строители вместо основного рода деятельности теперь осваивают ломы и лопаты.

В соцсетях пользователи назвали такое действие "шнуровкой" в честь заставившего работать власти Шнурова. По интернету уже ходят мемы про то, как губернатор без песни в бой со стихией идти не может.

А между тем сам артист опубликовал стихотворение, посвященное лично губернатору.

— Выдающийся оратор Петербургский губернатор. Ты ему про грязь и мусор. Воздух взял он ртом безусым. За три дня доев уху, Выдаёт, как на духу. "Я не трус, восьмой ребёнок! Бабушка брала Берлин! В лапу я не брал с пелёнок, Все в семье герои, блин! На вопросы ваши эти, Прямо, кажется, ответил." Выдающийся оратор Петербургский губернатор, —

написал Шнуров.