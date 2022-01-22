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Автор Ольга Лазарева

В Петербурге началась тотальная "Шнуровка"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Так горожане назвали в соцсетях панические попытки администрации города и губернатора Александра Беглова убрать снег на улицах после серии клипов о ситуации от известного артиста Сергея Шнурова.

В Петербурге началась тотальная "Шнуровка"

Напомним, что 15 января лидер группы "Ленинград" выпустил клип с песней, к которой жестко раскритиковал плохую уборку снега и мусора в Петербурге. Все было снято на фоне разрухи. На это резко отреагировали депутаты и известные деятели города. В их числе Сергей Боярский и Михаил Пиотровский. Даже поступило предложение лишить Шнурова звания петербуржца. На это музыкант снова выпустил песню под названием "Покаяние", где иронично просит помиловать его.

При этом после клипа и реакции СМИ и общественности на него Петербург срочно начали убирать от снега. В субботу на дороги техника все еще не вышла, зато власти заставили выйти на субботник бюджетников. Врачи, учителя и строители вместо основного рода деятельности теперь осваивают ломы и лопаты.

В соцсетях пользователи назвали такое действие "шнуровкой" в честь заставившего работать власти Шнурова. По интернету уже ходят мемы про то, как губернатор без песни в бой со стихией идти не может.

А между тем сам артист опубликовал стихотворение, посвященное лично губернатору.

— Выдающийся оратор

Петербургский губернатор.

Ты ему про грязь и мусор. Воздух взял он ртом безусым.

За три дня доев уху,

Выдаёт, как на духу.

"Я не трус, восьмой ребёнок!

Бабушка брала Берлин!

В лапу я не брал с пелёнок,

Все в семье герои, блин!

На вопросы ваши эти,

Прямо, кажется, ответил."

Выдающийся оратор

Петербургский губернатор, —

написал Шнуров.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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