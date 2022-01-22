В Петербурге началась тотальная "Шнуровка"

Так горожане назвали в соцсетях панические попытки администрации города и губернатора Александра Беглова убрать снег на улицах после серии клипов о ситуации от известного артиста Сергея Шнурова.
Напомним, что 15 января лидер группы "Ленинград" выпустил клип с песней, к которой жестко раскритиковал плохую уборку снега и мусора в Петербурге. Все было снято на фоне разрухи. На это резко отреагировали депутаты и известные деятели города. В их числе Сергей Боярский и Михаил Пиотровский. Даже поступило предложение лишить Шнурова звания петербуржца. На это музыкант снова выпустил песню под названием "Покаяние", где иронично просит помиловать его.
При этом после клипа и реакции СМИ и общественности на него Петербург срочно начали убирать от снега. В субботу на дороги техника все еще не вышла, зато власти заставили выйти на субботник бюджетников. Врачи, учителя и строители вместо основного рода деятельности теперь осваивают ломы и лопаты.
В соцсетях пользователи назвали такое действие "шнуровкой" в честь заставившего работать власти Шнурова. По интернету уже ходят мемы про то, как губернатор без песни в бой со стихией идти не может.
А между тем сам артист опубликовал стихотворение, посвященное лично губернатору.
— Выдающийся оратор
Петербургский губернатор.
Ты ему про грязь и мусор. Воздух взял он ртом безусым.
За три дня доев уху,
Выдаёт, как на духу.
"Я не трус, восьмой ребёнок!
Бабушка брала Берлин!
В лапу я не брал с пелёнок,
Все в семье герои, блин!
На вопросы ваши эти,
Прямо, кажется, ответил."
Выдающийся оратор
Петербургский губернатор, —
написал Шнуров.
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