Напечатан первый тираж ресторанного путеводителя Michelin по Москве — Сергунина

На маркетплейсе "Яндекс.Маркет" с сегодняшнего дня можно купить печатную версию первого в истории гида Michelin по Москве.

Печатное издание насчитывает более 120 страниц, все материалы в нём представлены на двух языках — русском и английском.

"Компания Michelin выпустила первый тираж своего гастрономического путеводителя по Москве. Продажи в России начались 20 января, а чуть позже они стартуют и на зарубежном рынке. Для нас важно, что, помимо отмеченных экспертами заведений, в печатную версию вошла информация о нашей гастрономической культуре и городе в целом. Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки", — сказала Полномочный представитель мэра Москвы в Московской городской думе Наталья Сергунина.

В путеводитель вошли 69 заведений, которые были объявлены на торжественной церемонии в концертном зале "Зарядье" в октябре прошлого года. Российская столица стала первым городом в СНГ, чьи рестораны попали в знаменитый гид. Девять из них удостоились заветных звёзд, включая два проекта, завоевавших сразу по две звезды Michelin.

Гид Michelin — наиболее известный и влиятельный из гастрономических путеводителей в мире. Он выпускается с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нём, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шефа. Процесс рейтингования строго конфиденциален. Эксперты путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом заведении. На его основе и проводится оценка — в главном офисе в Париже.