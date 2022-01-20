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Автор Ольга Лазарева

Эколог призывает Смольный "подойти с головой" к мусорной реформе

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов на прошедшем 19 января, в среду, совместном заседании правительств Петербурга и Ленобласти заверил, что мусорная реформа в городе будет максимально экологична, и пообещал, что проблема нелегальных свалок петербургского мусора в Ленобласти также уйдет в прошлое.

Эколог призывает Смольный "подойти с головой" к мусорной реформе

"Это важнейший вопрос экологической безопасности двух субъектов федерации. Здоровье их жителей — приоритет", — сказал он.

Экспертное сообщество сомневается в обещанной губернатором "экологичности", указывая, что без развития технологий ресайклинга о каких-либо высоких стандартах обращения с отходами трудно говорить, а о строительстве и запуске новых предприятий для переработки пока ничего не слышно.

Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко в беседе с Правда.Ru заметил, что действия Смольного и НЭО в Петербурге и области сейчас не имеют ничего общего с понятием "мусорная реформа" в исходном значении, которое подразумевает сортировку и переработку отходов.

"Это к мусорной реформе не имеет никакого отношения по одной простой причине: везется на эти полигоны все подряд, там и не пахнет никакой сортировкой", — сказал он.

Эколог привел в пример Бельгию, которая добилась 60% сортировки и переработки мусора, и заметил, что в ближайший год в Петербурге этого не получится добиться, а успехом будет уже 30-40% переработки.

Но это не значит, что "хвосты" нужно вывозить на нелегальные свалки. Россия — страна передовых технологий, а методы переработки мусора давно изобретены и применяются. Каждый губернатор в состоянии обеспечить каждый полигон небольшим заводом, где будут сортировать и перерабатывать мусор, однако Александр Беглов почему-то не считает нужным этого делать.

Власть переложила ответственность на людей, вместо того, чтобы подключить имеющиеся технологии, которые в России есть.

"Они говорят: вот вы сортируйте, и будет реформа. У меня вопрос к губернатору: а вы сортируете? А у вас перед полигонами стоят мощные линии по сортировке автоматизированные? А вы отсортированный мусор отвозите переработчикам? У вас есть договоры с переработчиками, которые загружены на 30 процентов? Вы же этого не делаете. А вы последние достижения науки и технологий переработки используете или тихонечко мы двигаем мусорную реформу к тому, что мы сейчас запрем в Санкт-Петербурге все большие и большие объемы мусора, а через некоторое время, когда возникнет коллапс, а он возникнет, то вы скажете: ну вот видите, альтернативы мусоросжиганию нет, а она есть, просто сейчас надо с головой к этому подходить", — заключил Рыбальченко.

Ранее активисты экологического движения Ленобласти обращались в парламент региона с просьбой разорвать соглашение по вопросу обращения с отходами, которое область заключила с Петербургом в 2017 году. По мнению авторов обращения, именно этот документ привел к тому, что в Ленобласти образуется все больше и больше свалок, рядом с которыми вынуждены жить люди.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх экология санкт-петербург александр беглов
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