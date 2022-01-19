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Автор Ольга Лазарева

Беглов продолжает "топить" Петербург в кредитах

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербургу одобрили заявку на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита для обновления техники ГУП "Горэлектротранс" в размере 11,64 млрд рублей.

Беглов продолжает "топить" Петербург в кредитах

Дополнительное финансирование предоставят в 2022–2023 годах. Выделенные средства направят на софинанирование покупки 169 трамвайных вагонов. Общая сумма затрат, с учетом городского бюджета — 24,15 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время совместного заседания Петербурга и Ленобласти 19 января.

Губернатор Беглов продолжил увеличивать долговую нагрузку города, получив очередной кредит от федцентра.

Ранее город согласовал кредиты на капремонт гидротехнических сооружений, которые расположены на реке Кузьминка в Северной столице. Для этого городу дали 6 млрд для ШМСД, а также средства на иные проекты.

Ранее эксперты критиковали Смольный за финансовую политику, отмечая пагубность постоянного расчета на федеральную поддержку. Специалисты заявляли, что наиболее желательный вариант для города при реализации каких-либо транспортных и иных проектов — поиск внебюджетных средств. Также отмечалось, что кредиты всегда остаются кредитами — их нужно возвращать. И в данном случае важно правильно выбирать объекты для инвестирования или кредитования, нужно оценивать риски. А в Петербурге все плохо с просчетом последствий. В СМИ при этом отмечали, что городской кредит — это нагрузка на жителей города. Доля бизнеса в виде налога на прибыль в доходы бюджета снизилась с 29 до 24%. В тоже время взносы жителей налогами с 2019 года выросли с 44 до 46%, писал "Деловой Петербург".

Напомним, по данным "РИА Рейтинг", Петербург входит в десятку самых закредитованных субъектов России, объем госдолга субъекта превышает 85 млрд рублей. Северная столица один из шести субъектов, на которые приходится более 30% суммарного регионального госдолга.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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