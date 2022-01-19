Коммунальщики не успеют убрать Петербург от мусора к 20 января

Вице-губернатор Валерий Пикалев пообещал привести в норму работу коммунальных служб и до 20 января разобраться с мусорной проблемой. На это у чиновника осталось менее суток, поэтому сдержать данное обещание он не сможет.

По словам Пикалева, вывозить мусор и отрабатывать заявки теперь будут за сутки.

Он рассказал, что с 31 декабря по 18 января поступило 1,6 тысячи обращений в экологическую службу, время их обработки занимает от 2 часов до 2 суток. Однако на портале "Наш Санкт-Петербург" за гораздо меньше срок регистрировалось более 5 тысяч жалоб. Пикалев подчеркнул, что на данный момент обработано лишь 57% обращений из озвученного им числа.

Профильное совещание Пикалев провел 18 января, во вторник. Сейчас остается менее суток, чтобы подготовить и очистить город от мусора к 20 января, как пообещал чиновник.

Заявление сотрудника Смольного заведомо провальное, поскольку единственный региональный оператор в лице "НЭО" не наладил работу юрлиц, которые должны были вывозить мусор.

Именно поэтому отходы с 1 января не вывозятся, а складируются на мусорных площадках и стихийных свалках. Кроме того, пресс-служба "Невского экологического оператора" сообщала, что проблемы имеются в менее чем 4% дворов, хотя сами горожане в соцсетях и на правительственных сайтах приводят другую информацию.

Мусорный коллапс связан с провалом реформы в этом секторе. Как сообщают в СМИ, к изменениям Смольный пришел неподготовленным, хотя получил на это три года. За отведенное время администрация Петербурга должна была подготовить территориальную схему с расположением всех мусорных площадок и полигонов, а также построить заводы по переработке ТКО. К январю 2022 года этого сделано не было. Эксперты предполагают, что проблема в сфере ЖКХ началась из-за передела и монополизации рынка.