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Автор Ольга Лебедева

Житель Архангельска пожаловался Путину: его чувства оскорбили ведьмы в парке

Россия

Архангелогородец пожаловался президенту… на ведьм. Его возмутила световая инсталляция в одном из городских парков.

Житель Архангельска пожаловался Путину: его чувства оскорбили ведьмы в парке

Северянин, назвавшим себя православным, заявил, что "картина, изображающая колдуний у костра с котлом", оскорбила его чувства, так как "противоречит его религиозным убеждениям".

Об этом в архангельских пабликах рассказал директор местного драмтеатра Сергей Самодов.

По его словам, аноним в своей "жалобе на высочайшее имя" утверждает, что место, на котором инсталляция была установлена, является местом захоронения православных христианских священнослужителей досоветской эпохи.

"Идея размещения таких фигур имеет смысл, но не на бывшем кладбище. Гражданин, как православный верующий, считает, что такое” присутствие "нарушает его права", — цитирует Самодов отрывок из жалобы.

Как прокомментировал директор архангельского театра недовольство горожанина, археологические исследования были проведены ещё в 2019 и доказано, что "никаких следов кладбища и захоронения служителей церквей и других людей не было найдено в Петровском парке.” Он также добавил, что место поклонения усопшим, указанное в анонимке на имя президента, было расположен в другом месте — на площади перед театром драмы.

По словам Самодова, данное обращение к главе государства — очевидная глупость и должно восприниматься "с долей юмора”:

"Его бы энергию, да в правильное русло — много пользы городу мог бы принести".

К слову, по мнению некоторых лиц, практикующих оккультизм, российская власть нуждается в защите магии и прочих "высших сил", поэтому регулярно проводят всевозможные обряды. Например, в 2019 году "сильнейшие ведьмы России" собирались в Москве на шабаш, чтобы провести специальную церемонию в поддержку президента:

  • надев черные плащи и распевая заклинания, группа волшебниц образовывала тогда защитный круг против злых сил, дабы "укрепить державу Российскую" и "направить путь Владимира Путина".

А недавно украинская знахарка рассказала о сибирских шаманах, которые "на постоянной основе" оберегают нашего президента:

Кто закачивает "неземную силу в Путина", поведала украинская знахарка

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Автор: Ольга Лебедева
Темы архангельск
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