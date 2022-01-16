Невывоз мусора грозит эпидемиями — эколог о ситуации в Петербурге

Эколог, глава Северо-Западного "Зеленого Креста" Юрий Шевчук в комментарии изданию Pravda.Ru рассказал, что невывоз мусора в Петербурге грозит его жителям эпидемии. Ситуация критическая, но ухудшиться с приходом тепла все может усугубиться, отмечает эксперт.

Он напомнил о существовании регламента, когда в зимний период отходы вывозятся раз в трое суток, а в летний — раз в сутки. Если с приходом холодов коммунальные службы не будут соблюдать этих норм, то для города это обернется эпидемией, отмечает Шевчук.

"Сейчас раз в трое суток нужно вывозить по нормам, потому что холодный период, летом один раз в сутки. Если мусор в городе будет задерживаться больше трех суток, то эпидемии, вспышки желудочно-кишечных заболеваний будут со 100% вероятностью", — рассказал эколог.

Шевчук добавил, что Смольному повезло, поскольку провалить мусорную реформу он решил в зимний период. Если бы начать изменения чиновники захотели летом, то вокруг контейнеров развелись бы гигантские стаи грызунов.

"По сути, это все грозит эпидемиями. Хорошо, что у нас сейчас холодный период, было бы лето, представляете какие мышиные стаи над этими контейнерами бы водились, потом они бы лезли к нам в дома и так далее", — подчеркнул Шевчук.

Эксперт рассказал, что несмотря на зимний период, жалобы на грызунов поступают уже сейчас.

"Да, все правильно, на первых этажах крысы, в канализациях они живут, на помойку приходят питаться, дикие собаки тоже, соответственно", — добавил Шевчук.

В Петербурге с 1 января 2022 года началась мусорная реформа. Смольный и губернатор Александр Беглов ее провалили — уже более двух недель отходы с придомовых территорий не вывозится. Компания "НЭО", ставшая единственным оператором, в соцсетях рапортует о плановом вывозе мусора в почти 100% городских дворов. Петербуржцы же не согласны с информацией компании и опровергают ее заявления фотографиями со дворов. В СМИ считают, что проблема с мусорной реформой связана с неподготовленностью чиновников и монополизацией рынка.