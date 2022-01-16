EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Невывоз мусора грозит эпидемиями — эколог о ситуации в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Эколог, глава Северо-Западного "Зеленого Креста" Юрий Шевчук в комментарии изданию Pravda.Ru рассказал, что невывоз мусора в Петербурге грозит его жителям эпидемии. Ситуация критическая, но ухудшиться с приходом тепла все может усугубиться, отмечает эксперт.

Невывоз мусора грозит эпидемиями — эколог о ситуации в Петербурге

Он напомнил о существовании регламента, когда в зимний период отходы вывозятся раз в трое суток, а в летний — раз в сутки. Если с приходом холодов коммунальные службы не будут соблюдать этих норм, то для города это обернется эпидемией, отмечает Шевчук.

"Сейчас раз в трое суток нужно вывозить по нормам, потому что холодный период, летом один раз в сутки. Если мусор в городе будет задерживаться больше трех суток, то эпидемии, вспышки желудочно-кишечных заболеваний будут со 100% вероятностью", — рассказал эколог.

Шевчук добавил, что Смольному повезло, поскольку провалить мусорную реформу он решил в зимний период. Если бы начать изменения чиновники захотели летом, то вокруг контейнеров развелись бы гигантские стаи грызунов.

"По сути, это все грозит эпидемиями. Хорошо, что у нас сейчас холодный период, было бы лето, представляете какие мышиные стаи над этими контейнерами бы водились, потом они бы лезли к нам в дома и так далее", — подчеркнул Шевчук.

Эксперт рассказал, что несмотря на зимний период, жалобы на грызунов поступают уже сейчас.

"Да, все правильно, на первых этажах крысы, в канализациях они живут, на помойку приходят питаться, дикие собаки тоже, соответственно", — добавил Шевчук.

В Петербурге с 1 января 2022 года началась мусорная реформа. Смольный и губернатор Александр Беглов ее провалили — уже более двух недель отходы с придомовых территорий не вывозится. Компания "НЭО", ставшая единственным оператором, в соцсетях рапортует о плановом вывозе мусора в почти 100% городских дворов. Петербуржцы же не согласны с информацией компании и опровергают ее заявления фотографиями со дворов. В СМИ считают, что проблема с мусорной реформой связана с неподготовленностью чиновников и монополизацией рынка.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх экология санкт-петербург
Новости
Невывоз мусора грозит эпидемиями — эколог о ситуации в Петербурге
Посол Украины требует оружие у Германии и угрожает последствиями
WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада
Снег в Петербурге складируют на велодорожки
Погранкомитет Белоруссии: на границе с Литвой нашли истощённых мигрантов
В Кремле ответили на сообщения о возможности размещения вооружений на Украине
В РФ впервые с 5 июля зафиксировали меньше 700 смертей от коронавируса за сутки
Аналитик Тимофеев: Россию вряд ли устроит ответ США по гарантиям безопасности
В суде отклонили апелляцию Джоковича и призвали его покинуть Австралию
Генсек ОДКБ оценил вероятность новой волны беспорядков в Казахстане
Последние материалы
Невывоз мусора грозит эпидемиями — эколог о ситуации в Петербурге
Посол Украины требует оружие у Германии и угрожает последствиями
WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада
Снег в Петербурге складируют на велодорожки
Что скрывается за твёрдой риторикой Китая по Казахстану
Погранкомитет Белоруссии: на границе с Литвой нашли истощённых мигрантов
В Кремле ответили на сообщения о возможности размещения вооружений на Украине
В РФ впервые с 5 июля зафиксировали меньше 700 смертей от коронавируса за сутки
Аналитик Тимофеев: Россию вряд ли устроит ответ США по гарантиям безопасности
В суде отклонили апелляцию Джоковича и призвали его покинуть Австралию
Популярное
Общество
Малькевич о налоге на колодезную воду: "Самый весёлый фейк"

В соцсетях начали распространять информацию, что теперь в России будут облагать налогом воду из колодцев, так как это "полезное ископаемое".

Малькевич о налоге на колодезную воду: "Самый весёлый фейк"
Жириновский: Назарбаев "давно умер и похоронен"
Мир. Новости мира
Жириновский: Назарбаев "давно умер и похоронен"
Здоровье
Представитель ВОЗ в России: омикрон-штамм менее опасен, чем предыдущие
Мир. Новости мира
В Раде заявили о "глубокой маргинализации" Украины: "Буря только начинается"
Юрий Носовский COVID: Роспотребнадзор предупреждает, работодатель страдает Юрий Носовский Дмитрий Соколов Как дворяне создали СССР Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Здоровье
Как выглядят симптомы "омикрона" у детей, рассказала педиатр
Происшествия
В Кисловодске зарезали 1,5-годовалого ребёнка: подозреваемый в убийстве задержан
Гинцбург рассказал, кому и каким препаратом лучше ревакцинироваться от COVID-19
Здоровье
Гинцбург рассказал, кому и каким препаратом лучше ревакцинироваться от COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников