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Автор Ольга Лазарева

Снег в Петербурге складируют на велодорожки

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге сохраняется системный кризис с уборкой снега и наледи. По сообщениям жителей города, коммунальные службы складируют снежные массы на участках дорог, предназначенных для велосипедистов.

Телеграм-канал "Дежурный по Питеру" опубликовал обращение петербуржца, рассказавшего о ситуации с уборкой улиц Северной столицы от снега. По его словам, в центральной части города практически невозможно передвигаться на велосипеде, так как снег с велополосы не просто не убран, а откровенно на ней складирован.

"Отговорка/отписка про то, что зимой это никому не нужно, не убедительна. Количество следов от велосипедных колес, на участках где движение хоть как-то возможно, свидетельствует об обратном. Количество коллег, наблюдаемых по пути, тоже. Наличие двух относительно чистых участков по нечётной стороне, от Московского проспекта до ул. Ефимова и от ул. Ломоносова до Невского проспекта, говорит о том, что и почистить задача не непосильная", — отмечает житель Северной столицы.

Однако ни в субботу, ни в воскресенье на всем протяжении от Невского проспекта до Старопетергофского петербуржец не увидел ни одной единицы снегоуборочной техники. Фактически за минувшие сутки ситуация с вывозом снега с улиц Северной столицы абсолютно не изменилась.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Стоит отметить, что еще 9 января в социальных сетях и отдельных петербургских СМИ тиражировалась новость о проведении в Центральном районе велопарада Дедов Морозов и Снегурочек, в рамках которого десятки переодетых в праздничные наряды людей проехали на велосипедах по набережным Фонтанки и Мойки. По словам организаторов марафона, акция была призвана "показать, что зимой по Петербургу можно ездить на велосипеде", однако неубранный с отведенных для велосипедистов участков проезжей части свидетельствует об обратном.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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