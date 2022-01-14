В Минюсте РФ назвали ещё два СМИ-иноагента

В Министерстве юстиции России решили включить в реестр СМИ - иноагентов ещё две организации. Информация об этих организациях появилась в реестре российского ведомства.

В список были включены "ООО "Данное сообщение"* и ООО "Номер семьдесят семь"*. Уточняется, что эти юридические лица были учреждены гражданами, которые также включены в реестр.

Так, "Данное сообщение"* организовано Регионов Гималовой* и Региной Хисамовой*, а "Номер семьдесят семь"* учреждено Андреем Захаровым*.

Ранее, 30 декабря, в российском Минюсте назвали иностранными агентами ряд физических лиц. Например, в список попали Шендерович Виктор Анатольевич*, Толоконникова Надежда Андреевна* и Гельман Марат Александрович*.

*Организации и физические лица, признанные экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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