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Автор Ольга Лазарева

Темпы роста цен в Петербурге превысили московские показатели

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Росстат сообщил, что в 2021 году по темпам инфляции Петербург обогнал Москву. Общероссийский показатель составляет 8,39%. В свою очередь, в столице эта цифра достигла 7,1%, а в городе на Неве — 8,7%.

Темпы роста цен в Петербурге превысили московские показатели

В целом за минувший год по стране овощи и фрукты подорожали на 13,8%. Из непродовольственной категории большой рост показали строительные товары — 23,7%. Также подорожали все группы товаров массового спроса.

В Петербурге инфляция выше, чем в Москве. Региональное правительство в условиях свободного рынка не имеет достаточного количества инструментов, чтобы снизить рост стоимости товаров и услуг. Тем не менее, на ситуацию могли повлиять отдельные решения Смольного и губернатора Александра Беглова.

В частности, в Северной столице был повышен земельный налог. Соответственно, сельхозпроизводители были вынуждены тратить больше денег, что привело к удорожанию продуктов. Депутат ЗакСа Александр Рассудов указывал, что это решение стало причиной "галопирующего роста цен" в магазинах. По словам парламентария, предпринимателям в условиях пандемии и так непросто, поэтому нелогично увеличивать для них налоги.

По всей видимости, предприниматели поднимают стоимость товаров в ожидании "налогового шторма". В правительстве города обещали с 2023 года переоценить кадастровую стоимость недвижимости и увеличить круг лиц, облагаемых налогом на имущество. Вероятно, бизнес уже сейчас пытается компенсировать будущие потери.

Юрист Юлия Чарноцкая, в свою очередь, отметила, что в Петербурге налоги в среднем увеличатся на 30%. По ее словам, Смольный планирует получить дополнительные средства с небольших магазинов, ресторанов и офисных помещений.

Доходы петербуржцев ниже, чем доходы москвичей, поэтому инфляция сильнее ударит по карманам жителей Северной столицы. Особенно сильно она отразится на тех, кто находится за чертой бедности. Их в Петербурге насчитывается около 350 тысяч.

Петербург уступает Москве и ряду других регионов по темпам социально-экономического развития. С учетом высоких темпов инфляции, скоро может начаться отток населения из Северной столицы.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы налоги санкт-петербург александр беглов
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