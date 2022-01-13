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Автор Валентина Севрюгина

В Крыму снова вводят режим QR-кодов при посещении общественных мест

Россия

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал новый указ о ряде ограничений на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась на официальном сайте республики.

В Крыму снова вводят режим QR-кодов при посещении общественных мест

Так, с 17 января в Крыму снова вводят режим QR-кодов при посещении общественных мест. Уточняется, что код потребуется как при посещении общепита и досуговых заведений, так и в салонах красоты, фитнес и торгово-развлекательных центрах. Что касается последних, их площадь должна быть 300 кв. м и более.

Также возобновляется запрет на оказание услуг по организации и проведению мероприятий в развлекательных центрах, в детских досуговых и развлекательных организациях. Кроме того, запрет наложен и на временное проживание в хостелах.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов заявил, что правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, скорее всего, не будет рассматриваться нижней палатой парламента.

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Автор: Валентина Севрюгина
Темы крым covid-19 коронавирус сергей аксёнов
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