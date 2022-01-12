Богатырская пробка

Сотни автомобильных аварий погрузили Санкт-Петербург в пучину пробок. Даже на ЗСД вереница почти неподвижных автомобилей растянулась почти на пять километров.

Дорожно-транспортное происшествие стало главной причиной того, что Западный скоростной диаметр встал.

"При движении от Богатырского пр., перед съездом на Приморский пр., — аварийный транспорт", — сообщало водителям приложение "Ваш ЗСД".

В итоге и пробка получилась богатырская — растянулась от Шуваловского до Приморского проспекта. И если в обычные дни по платной дороге этот участок можно было преодолеть за три минуты, то утром 12 января не хватало и получаса, чтобы вырваться из капкана.

10-балльная пробка образовалась и на Гражданском проспекте по направлению к центру. Так что этим утром многие автолюбители на работу опоздали. Но если они приехали к месту назначения чуть позже, но без повреждений, это им уже повезло: по данным пресс-службы Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за минувшие сутки в городе случилось 416 дорожно-транспортных происшествий. В шести случаях есть пострадавшие, в том числе и ребенок. Так что 12 января стало очередным подтверждением того, что Петербургу срочно требуются перемены на дорогах. Это при том, что планы по их разгрузке существуют, и связаны они в первую очередь с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ) — пассажирскими комплексами, перераспределяющими пассажиропотоки между видами транспорта и направлениями движения. Вот только скоро только сказки сказываются.

Строительная компания "Мегалайн" занимается реализацией двух масштабных инвестиционных проектов в Петербурге: созданием цифрового промышленно-рекреационного кластера "Горская" и той самой системы транспортно-пересадочных узлов нового поколения. В конце прошлого года проекты презентовали президенту РФ Владимиру Путину,

— Он назвал их интересными, — отметил генеральный директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник. — Эти проекты — наглядный пример того, как надо менять подход к развитию городов, учитывая индивидуальные возможности локации и потребности городского развития. Мы надеемся, что после одобрения президента проекты получат новый толчок к реализации. К сожалению, сейчас мы еще идем с некоторым отставанием от графика из-за некоторой медлительности городских властей, но абсолютно уверен, что если ускоримся, то уже этим летом приступим к их реализации. Тогда первые транспортно-пересадочные узлы будут введены в эксплуатацию в 2024 году.

Ключевое слово здесь, конечно же, "если". Даже одобрение президента не всегда способно расшевелить дикую в своей мощи инерцию оттягивания неизбежного. Ситуация с транспортной доступностью в Санкт-Петербурге накаляется не первый год. И сотни аварий 12 января это только лишний раз подчеркнули. Впрочем, что такое 416 ДТП за день, когда речь идет об удобстве миллионов человек.

— За последние 20 лет нагрузка на транспортную сеть в городе увеличилась более чем в два раза, — рассказал Геннадий Корупятник. — Изменились стандарты качества жизни, но транспортная система города не претерпела особых изменений: пассажирская инфраструктура значительно отстает от современных требований. Ежедневно общественным транспортом в городе пользуются порядка 6,5 миллионов человек, это почти полтора миллиарда поездок в год. В летний период это число еще увеличивается, потому как город становится особо привлекателен для туристов. И 85% наших пассажиров недовольны существующей инфраструктурой, в основном из-за длительности пересадок с одного вида транспорта на другой, удаленности остановок от метро и друга от друга.

Всю эту напряженность и призваны снять транспортно-пересадочные узлы, каждый из которых хоть и уникален, но объединен концепцией "сухих ног", то есть пересаживаться с одного вида транспорта на другой пассажиры будут практически не выходя на улицу — с помощью теплых надземных и подземных переходов. Немаловажный факт, учитывая то, как сильно падал столбик термометра в январе.