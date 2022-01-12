Смольный создаёт рудиментарную госструктуру по уборке снега

Вице-губернатор Анатолий Повелий заявил о планах Смольного создать собственную структуру, отвечающую за уборку внутриквартальных территорий и дорог.

Фактически Анатолий Анатольевич признал, что у администрации губернатора Александра Беглова до сих пор нет органа, координирующего работу профильных комитетов и коммунальных служб по расчистке города от снега.

О создании в ближайшей перспективе отдельной госструктуры вице-губернатор Анатолий Повелий объявил в эфире программы "Итоги дня" на телеканале "78". Чиновник уточнил, что новый орган будет не частный, а именно государственный, но при этом не подразумевается отказ от частных подрядчиков.

"По анализу этой зимы мы планируем вернуться к тому, чтобы город создал свою государственную структуру, которая будет отвечать за внутриквартальные территории, в том числе за уборку дорог", — заявил Повелий.

Вице-губернатор открыто признал, что за последние три года при губернаторе Александре Беглове в Смольном так и не была создана структура, отвечающая за уборку снега в городе и координирующая работу Комитета по благоустройству, районных администраций и муниципалитетов, управляющих компаний, а также собственников зданий — как коммерческих, так и государственных.

Вместо того, чтобы сделать выводы из ошибок прошлых лет и взять ситуацию под контроль, аппарат губернатора предпочитает лишь перекладывать ответственность за некачественную уборку снега на ТСЖ, УК и самих петербуржцев. Теперь же в Смольном решили создать очередную структуру на деньги налогоплательщиков, однако результат этой инициативы может оказаться вполне предсказуемым, учитывая неэффективную кадровую политику Беглова.

Напомним, самого Анатолия Повелия назначили на должность вице-губернатора, координирующего жилищно-коммунальную сферу, непосредственно перед началом зимнего сезона. Аналогичным образом обстояла ситуация и с Жилищным комитетом, новым председателем которого был назначен Олег Зотов в середине ноября, в связи с чем подготовка к снежной зиме оказалась на грани срыва.

Фактически Смольный под управлением Александра Беглова продолжает реагировать на проблемные ситуации уже в условиях их возникновения, а не действовать на упреждение. На этом фоне создание очередной рудиментарной госструктуры по уборке внутриквартальных территорий является ярким отражением неэффективной "провинциальной" политики руководства Северной столицы. Стоит отметить, что для действующей сегодня в Петербурге непрогрессивной системы управления характеры такие явления как непродуманные решения, запоздалые меры и неудачное копирование передового опыта Москвы.