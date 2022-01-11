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Автор Ольга Лазарева

Беглов упал на дно рейтинга открытости губернаторов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов занял 10 место из 11 в рейтинге глав СЗФО по информационной открытости и работе с населением. Причинами такого низкого положения составители называют неумения градоначальника общаться с горожанами и отвечать на неудобные вопросы.

Беглов упал на дно рейтинга открытости губернаторов

Авторы рейтинга подчеркнули, что 10 место из 11 Беглов занял из-за собственной закрытости перед горожанами. Социальные сети градоначальник самостоятельно не ведет, а острые вопросы в комментариях на личных страницах удаляются модераторами. Журналисты не из пула Смольного также не имеют возможности задать вопрос градоначальнику, поскольку их либо не допускают до этого или игнорируют.

Серьезно на положении Беглова в региональном рейтинге отразилась "прямая линия", которая, как оказалось, была подготовлена и записана заранее. Журналисты подчеркнули, что в ходе передачи градоначальник обратился к женщине по имени-отчеству, хотя отчества она не называла. В титрах ролика было написано, что петербурженку зовут Юлией Григорьевой.

"Спасибо, Юлия Алексеевна, за добрые слова", — ответил тогда Беглов, назвав отчество женщины.

Горожане на "прямой линии" также хотели узнать, когда в Петербурге начнут качественно убирать снег. Вместо этого губернатор сначала заявил, что вина за неубранный снег лежит на владельцах территорий различных организаций, и только после признал свою ответственность за это. Однако в лучшую сторону ситуация с тех пор не изменилась.

Главе Петербурга удалось обогнать только губернатора Коми Владимира Уйбу, у которого нет времени на социальные сети из-за наличия проблем в регионе.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы рейтинг санкт-петербург александр беглов
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Беглов упал на дно рейтинга открытости губернаторов
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