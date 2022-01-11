В школьной столовой на Чукотке запеканку готовили с помощью дрели

В школе на Чукотке объяснили, почему работник столовой готовил творожную запеканку для учеников с помощью дрели.

По словам секретаря Центра образования села Лаврентия, в буфете сломался миксер, поэтому сотрудники решили задействовать во время приготовления блюд новую дрель, передаёт Телеканал "360".

Ранее в прокуратуре Чукотского автономного округа сообщили, что при размешивании творога использовалась дрель с насадкой для строительного миксера.

"Насадка была тоже новая. Это был единичный случай, здесь получалось так, что на следующий день пришёл мастер, отремонтировали обычный миксер, всё нормально", — прокомментировала секретарь МБОУ.

Работнику столовой, который использовал дрель при приготовлении запеканки, вынесли дисциплинарное взыскание. На директора Центра образования завели административное дело. По информации прокуратуры, руководителя школы и юридическое лицо оштрафовали на 3 тысячи и 110 тысяч рублей соответственно.

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