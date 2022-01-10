Смольный не смог договориться с бизнесом

Более 70 рестораторов заявили о готовности игнорировать требования пускать только вакцинированных посетителей. При этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утверждает, что сфера обслуживания в городе работает в соответствии со всеми новыми антиковидными правилами.

Беглов напомнил, что со 2 января в Санкт-Петербурге необходимо предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19 при посещении предприятий общепита, торговых центров и магазинов, исключения сделали только для точек, продающих товары первой необходимости.

Любопытно, что петербургский бизнес едва ли согласился с такими мерами. Как рассказал предприниматель и владелец сети петербургских баров Александр Коновалов, не менее 76 заведений отказались от проверки QR-кодов у посетителей, и каждый день растет число бизнесменов, поддерживающих бойкот.

Смольный до этого отказался повременить с введением QR-кодов до конца новогодних каникул, то есть в те дни, когда выручка у магазинов и предприятий общепита особенно высока. Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов заявлял, что подобные действия только усложняют ситуацию, и формируют неоднозначное отношение общественности к антиковидными мерам.