Петербург стал опасным для прогулок из-за сосулек и скользких тротуаров

Пешие прогулки по Петербургу стали настоящим испытанием для жителей и туристов мегаполиса этой зимой в связи с неспособностью чиновников из городской администрации организовать слаженную работу коммунальных служб.

Помимо скользких заснеженных тротуаров, не обработанных специальными смесями от обледенения, горожане опасаются паления на голову наледи с фасадов зданий. В текущем сезоне в травмпунктах Северной столицы образовались очереди из пострадавших из-за некачественной уборки улиц и кровель зданий от выпавших осадков. Пользователи паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» опубликовали фотографии угрожающе свисающих с крыш домов огромных сосулек.

Отзывы в соцсетях об уборке снега в Санкт-Петербурге

Автор поста также обратил внимание, что тротуары в Петербурге по-прежнему не расчищены коммунальщиками, из-за чего передвигаться по ним крайне непросто. В комментариях подписчики сообщества отметили, что при губернаторе Александре Беглове жить в городе на Неве стало достаточно небезопасно, поскольку в теплое время года с домов вместо сосулек на прохожих может упасть часть фасада, а в зимний период сосульки. Кроме того, серьезную травму можно получить, поскользнувшись в не убранных от снега и наледи пешеходных зонах. Один из пользователей добавил, что в российской столице подобной проблемы нет, так как московские улицы хорошо вычищают от осадков.

Отзывы в соцсетях об уборке снега в Санкт-Петербурге

С конца ноября Санкт-Петербург находится в «снежном плену», несмотря на обещанную Бегловым в октябре полную готовность города к зиме. Коммунальным службам не хватает спецтехники для оперативной ликвидации последствий метелей — улицы убирает всего несколько сотен машин. В Смольном ранее рапортовали о наличии порядка 1700 единиц специализированных транспортных средств. Тем временем в НИИ скорой помощи Джанелидзе продолжают регулярно поступать десятки пострадавших петербуржцев с переломами, растяжениями и другими травмами.

В ночь на 10 января на Литейном проспекте в центре Петербурга на голову 25-летней девушке обрушилась наледь с кровли здания. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму.