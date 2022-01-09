В петербургском Центральном районе почистили от снега 5 дворов из 900

Несмотря на обильные осадки из центра Петербурга вывезли всего 15 машин со снегом. Об этом, как о достижении, отрапортовала пресс-служба Центрального района.

Из дворов Центрального района Санкт-Петербурга за сутки было вывезено 145 кубометров снега. Об этом 9 января сообщила пресс-служба района. В пересчете на самосвалы получается 15 штук, всего было задействовано не более 25 единиц спецтехники — об этом также сообщила пресс-служба подведомственной Смольному организации.

Простая арифметика говорит о том, что несмотря на обильный снегопад, который сегодня прошел по Санкт-Петербургу, даже в центре города смогли полностью очистить всего 5 дворов из более, чем 900. То есть примерно 0,5% от общей площади уборки.

Обильный снегопад 9 января снова фактически парализовал движение по дорогам города — коммунальные службы и комитет по благоустройству заявлял о том, что в городе были предприняты беспрецедентные меры по решению проблемы, однако в реалиях на улицах 5-миллионного мегаполиса работало в совокупности меньше 500 единиц техники. Такие данные можно было увидеть на интерактивной карте комитета по благоустройству Смольного.

В этот же день губернатор Санкт-Петербурга вместо координации действий служб отправился в дом ветеранов войны и труда на Крестовский остров. Примечательно, что в подарок он вручил дому-интернату сертификат на закупку снегоочистительной машины, предлагая таким образом ветеранам убирать свою территорию самим.