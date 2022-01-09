В Петербурге за сутки от COVID-19 скончались 60 человек

В последние дни новогодних каникул эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией коронавируса нового типа в Санкт-Петербурге остается одной из наиболее сложных в России. За минувшие сутки в городе выявлено 1323 новых случая заражения, скончались от заболевания — 60 человек. Более того, в последние дни заметно снизились темпы вакцинации для профилактики COVID-19.

Статистика по COVID-19 в Санкт-Петербурге

Согласно данным сайта администрации Санкт-Петербурга, за последние 24 часа в ковид-стационары поступило 380 граждан. На текущий момент в реанимациях города в тяжелом состоянии в связи с коронавирусом и пневмониями находятся 613 петербуржцев, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены — 367.

В общей сложности на сегодняшний день в специализированных медучреждениях Северной столицы на лечении числятся 5726 горожан — на 183 больше, чем накануне.

По информации оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19, в Петербурге за последние сутки первично привились лишь 1199 человек, закончили цикл вакцинации — 3112.

Полностью завершили процедуру на сегодняшний день только 2 732 661 — чуть более 50% от общего числа жителей города.

Такие низкие темпы являются следствием некомпетентности чиновников из Смольного, проваливших прививочную кампанию еще до осеннего всплеска заболеваемости, о чем неоднократно говорилось в экспертном сообществе.

Несмотря на то, что текущая эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в Санкт-Петербурге остается одной из самых неблагоприятных среди других российских регионов, губернатор Александр Беглов, кажется, не теряет оптимизма. Неоднократно оценка градоначальником ситуации в городе с суточной заболеваемостью и темпами вакцинации населения отличалась от сказанного им же, но несколько ранее.

"Эпидемия развивается по своим законам. Осенью был сезонный подъем. С конца сентября по конец октября заболеваемость увеличилась с двух до трех тысяч новых случаев за сутки. Отмечался устойчивый рост числа активных больных. Сейчас мы находимся на высоком плато", — сказал Беглов в интервью для РИА Новости в начале января.

Буквально несколько дней спустя губернатор констатировал, что имеющегося в Петербурге коллективного иммунитета недостаточно, чтобы остановить распространение нового штамма (омикрон) COVID-19.

В СМИ 8 января отмечали, что федеральный центр поможет Смольному в переоснащении петербургских больниц, поскольку властям Северной столицы не удалось привлечь средства для этих целей.