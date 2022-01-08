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Автор Ольга Лазарева

Смольный подделывает статистику по уборке снега

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает дистанцироваться от решения проблем. Вместо борьбы со снежным коллапсом пресс-служба градоначальника вновь "порадовала" горожан вымышленными цифрами.

Смольный подделывает статистику по уборке снега

Почти от двух миллионов кубометров снега избавились в Санкт-Петербурге с начала зимы. Такие данные приводит пресс-служба Смольного.

Чиновники уверяют, что улицы Северной столицы сегодня чистили 1047 снегоуборочных машин. Однако карта комитета по благоустройству того же Смольного говорит об обратном. На его карте значилось, что на улицах Петербурга трудились до 450 единиц техники. Выходит, что пресс-служба правительства Петербурга в очередной раз занялся приписками статистики, не пожелав бороться со снежным коллапсом.

Властей во лжи недавно уличили и обычные петербуржцы: те даже на Рождество принялись трубить о мистических 1079 снегоуборочных машинах, которых никто не видел.

"Что вы там чистите? Вокруг своих кабинетов и особняков? Вы город то видели? В помоях с прошлого года!"; "К домам не подойти, а они всё салютуют о достижениях"; "За 2 недели в Питере ничего не убрано! Вы только по документам убираете улицы? Сейчас была в Москве: там, к слову, снега не меньше. Но даже после ночного снегопада уже тем же утром всё вычищено: и не только центр, но и окраины. Уборка видна. А у нас жесть, а не уборка!", — сетуют петербуржцы в комментариях к публикации Комитета благоустройства.

Власти Москвы действительно реагируют на непогоду вполне адекватно. В то же время петербургские чиновники лишь ищут оправдания: недавно они пожаловались на нехватку 19 тысяч дворников.

С начала зимы петербуржцы не увидели ни одного сюжета, где бы губернатор Александр Беглов, например, инспектировал уборку улиц или работу снегоплавительных заводов. Градоначальник по-прежнему пытается дистанцироваться от решения проблем, отделываясь от горожан цифрами покрупнее.

Между тем в соседней Ленинградской области после обильных осадков заработал "Снежный штаб". Власти создали его, чтобы оперативно реагировать на жалобы горожан: в том числе и публикуемых в социальных сетях. Смольный же подобными инструментами пренебрегает. Более того, городской Комитет по благоустройству не удосуживается даже ответить на жалобы жителей, которые те оставляют под постами ведомства об очередных "прорывах" властей.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх санкт-петербург александр беглов
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