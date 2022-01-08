Беглов отстраняется от "помойного коллапса" в Петербурге

Петербург со стартом мусорной реформы начал зарастать отходами, который по нескольку дней не вывозит из дворов "Невский экологический оператор", созданный специально для аккумулирования всех процессов, сопутствующих обращению с мусором.

На исходе первой реформенной недели в адрес НЭО накопилось множество жалоб горожан, недовольных состоянием своих контейнерных площадок. Оператор в очередной раз извинился, пообещав бросить дополнительные мощности на уборку площадок в Приморский и Невский районы — оттуда поступало больше всего заявлений.

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию, локализовать оставшиеся проблемные объекты и обеспечить своевременный и качественный вывоз ТКО на всей территории Санкт-Петербурга", — сказали в пресс-службе компании.

В комитете по природопользованию сообщили, что поставили регоператору задачу систематизировать вывоз отходов как можно скорее. Однако петербуржцы также требуют, чтобы ответ за провал держали все в Смольном, включая губернатора Александра Беглова, а не перекладывали вину за мусорные горы, возникшие в результате неудачного эксперимента, друг на друга.

"Год назад зарегистрировали фирмочку "Рога и копыта" и решили собирать деньги, а мусор сам себя вывозить будет? Сломали рабочую схему! А что на замену? Посадили девочек в коллцентре и создали группу "по приему заявок". Поставьте стенд с фотографиями мусорных куч у фасадов здания правительства и губернатора — пусть тоже любуются! Или это только нам такой подарок?",- написала петербурженка на странице комитета.

Беглов действительно когда-то пообещал контролировать ход мусорной реформы президенту РФ в 2020 году, когда Владимир Путин потребовал ускорить подготовку к ней в Петербурге.

Как город федерального значения, Северная столица получила отсрочку до 2022 года, и время должно было пойти на тщательную проработку карты образования отходов и создание территориальной схемы, включающей возможности сортировать и перерабатывать мусор в самом городе. Но Смольному удалось лишь договориться с главой Ленобласти о вывозе мусора на областные свалки, что нельзя назвать принципиально иным подходом, который предполагала реформа.

Недельный опыт жизни Петербурга в "реформенных условиях" показывает, что даже с этой задачей команда Смольного и учрежденный ими регоператор справились плохо, очевидно, занизив нормативы образования отходов, что и привело к новогоднему "помойному" коллапсу. Замечаний и заявлений губернатора по этому поводу пока не последовало, но очевидно, что у Беглова наметились серьезные проблемы с тем, чтобы сдержать данное президенту слово.