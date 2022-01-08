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Автор Ольга Лазарева

Беглов не попал в список лучших губернаторов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не вошел в рейтинг десяти лучших глав регионов по версии авторитетного Telegram-канала Gubery. Причиной тому послужил возникший по его вине кризис во многих сферах жизни города.

Беглов не попал в список лучших губернаторов

В частности, СМИ обращают внимание на системные проблемы в сфере ЖКХ.

Изношенные теплосети требуют ремонта, а его отсутствие приводит к регулярным авариям. Несмотря на это, в Смольном не могут найти денег на реконструкцию замену труб.

Декабрьские снегопады показали полную неспособность команды губернатора организовать работу коммунальных служб. Уже второй месяц Петербург завален сугробами, на дорогах наблюдаются серьезные пробки, а горожане обращаются в больницы с травмами, полученными из-за гололеда и падающих с крыш сосулек.

С экологическими проблемами города Александру Беглову также справиться не удалось. В минувшем году Северная столица даже не вошла в десятку "Национального экологического рейтинга", заняв лишь 11-ю строчку. А по данным сервиса Superjob, только 14% горожан довольна экологией.

Все эти проблемы при Беглове не только не решились, но и усугубились.

На этом фоне в СМИ растет упоминаемость градоначальника в негативном ключе. Специалисты рейтингового агентства "Минченко Консалтинг" ранее назвали губернатора Петербурга "функционером со слабым политическим менеджментом".

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх экология санкт-петербург александр беглов
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