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Автор Ольга Лазарева

Утонувший в снегу и льдах Петербург чистят всего 306 единиц техники

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Журналисты нашего издания обнаружили, что, несмотря на обильное количество осадков и образовавшегося на фоне похолоданий гололёда, Смольный вывел на улицы Петербурга всего 306 уборочных машин к полудню 7 января. Таким объёмом снегоуборочных мощностей справиться с очисткой всех улиц многомиллионного мегаполиса невозможно.

Утонувший в снегу и льдах Петербург чистят всего 306 единиц техники

 

Изучив интерактивную карту Комитета по благоустройству, позволяющую отслеживать точное число задействованной техники, мы также заметили, что в некоторых районах (Кировский и Красносельский), машин крайне мало. Многие их них продолжительное время по непонятной причине просто стоят на месте.

В социальных сетях граждане жалуются на огромные колеи и отсутствие техники во дворах Невского района. Аналогичным образом ситуация обстоит с Центральным районом, где, несмотря на данные с карты Комблага, люди рассказывают о гололёде и снежных кучах. Некоторые винят в происходящем губернатора Александра Беглова.

 

В действительности проблема "умеренной" активности коммунальщиков на фоне обильных снегопадов носит системный характер.

При этом в подведомственном Смольному Комитете по благоустройству регулярно рапортуют о выводе на улицы более тысячи уборочных машин чуть ли не ежедневно.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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