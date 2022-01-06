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Автор Ольга Лазарева

Люди не знают, что делать — Барецкий о вывозе мусора в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Шоумен, президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий рассказал, что мусорный коллапс в Петербурге мешает нормальной деятельности представителям похоронной сферы услуг.

Люди не знают, что делать — Барецкий о вывозе мусора в Петербурге

В комментарии нашему изданию Барецкий рассказал, что горы мусора мешают проезду к городским моргам.

"Сегодня мы на двух катафалках подъехали к центральному моргу на улице Костюшко, чтобы загрузить тела. Однако проехать внутрь двора не получилось, поскольку прямо возле ворот были навалены пакеты с мусором. В общем, было видно, что лежат они там давно, никому не нужные", — рассказал Барецкий.

Он добавил, что вместе с другими сотрудниками похоронного бизнеса попытался вывезти скопившийся мусор, однако спецконтейнеры были переполнены. Шоумен предположил, что пакеты с отходами у ворот морга оказались, поскольку петербуржцы снесли их туда от безысходности.

"Ну и в катафалки их загрузили — мы же не свиньи какие-то, чтобы мусор разбрасывать. Хотели куда-нибудь в соседний двор в контейнер их бросить, но не тут-то было. Все ящики полные, еще и вокруг мешки эти пузатые валяются. Так что, видимо, местные жители уже не знали, куда выкидывать свои отходы и просто потащили их к моргу от безысходности", — резюмировал Барецкий.

В Северной столице 1 января 2022 года стартовала мусорная реформа. По задумке Смольного и губернатора Александра Беглова, Петербург должен был перейти со складирования отходов на их полную переработку. Однако вместо этого мусорные площадки на придомовых территориях оказались переполнены, поскольку коммунальные службы перестали работать. Некоторые известные жители Северной столицы предположили, что они "ушли на каникулы".

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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